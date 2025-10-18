Thái LanNgười đẹp Philippines Emma Tiglao, 30 tuổi, vượt qua 76 thí sinh để đăng quang Miss Grand International 2025.

Giây phút MC công bố kết quả tại chung kết, tối 18/10, cô bật khóc. Emma Tiglao nhận vương miện từ Hoa hậu Juliane Opiaza, người đồng hương. Hai năm liên tiếp, Philippines có người đẹp chiến thắng tại cuộc thi.

Mỹ nhân Philippines đăng quang Miss Grand International 2025 Giây phút đăng quang của Emma Tiglao. Video: MGI

Emma Tiglao nằm trong danh sách ứng viên sáng giá cho vương miện xuyên suốt cuộc thi, theo đánh giá của nhiều chuyên trang sắc đẹp. Cô có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, ăn nói lưu loát.

Cô cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch, đang là người mẫu, MC tại quê nhà. Tiglao có hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram, tạo được sức ảnh hưởng tại cuộc thi. Người đẹp có kinh nghiệm nhờ tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp trước đó.

Tại vòng cuối, cô lần lượt trải qua các vòng đồng diễn, trình diễn áo tắm, dạ hội, hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh và bạo lực, ứng xử. Cô vào top 15 thí sinh tài năng, top 10 Miss Popular Vote.

Mỹ nhân Philippines đăng quang Miss Grand International 2025 Emma Tiglao trình diễn đầm dạ hội dành cho top 10 chung kết. Video: MGI

Danh hiệu á hậu từ một đến bốn trao cho người đẹp của Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana, Venezuela. Hoa hậu Yến Nhi trắng tay sau gần ba tuần tham gia cuộc thi. Cô không vào top, cũng không thắng giải thưởng phụ nào. Trước chung kết, Yến Nhi không có mặt trong top 20 ở bảng dự đoán cuối cùng của chuyên trang Missosology. Thành tích tốt nhất của cô là có mặt trong top 8 hạng mục Country’s power of the year, top 20 trình diễn áo tắm và trang phục dân tộc.

Đêm chung kết diễn ra sôi động, dàn dựng công phu về phần sân khấu, ánh sáng. Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ như Trang phục dân tộc đẹp nhất cho các người đẹp của Brazil, Ấn Độ, Thái Lan. Thí sinh của Ghana, Nhật Bản thắng giải Tài năng. Người đẹp Colombia là Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Ban tổ chức công bố quốc gia đăng cai mùa giải tiếp theo là Ấn Độ, diễn ra vào tháng 10/2026.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM).

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.

Tân Cao