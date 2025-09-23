Sắc vóc 'bông hồng thép' đoạt Quả Bóng Vàng 2025

Aitana Bonmatí, 27 tuổi, sinh tại Catalonia, Tây Ban Nha trong gia đình có bố mẹ làm giáo viên. Cô chơi bóng từ năm 6-7 tuổi. Lên 14 tuổi, cầu thủ gia nhập học viện La Masia ở Barcelona. Hiện cô chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Liga FBarcelona, là sao bóng đá nữ số một thế giới.

Trong sự nghiệp thi đấu, ngoài Quả Bóng Vàng, cô đạt nhiều thành tích như: Cầu thủ nữ FIFA xuất sắc 2023-2025, Cầu thủ nữ xuất sắc của UEFA năm 2023, 2024. Cô là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha, vô địch World Cup nữ 2023, Nations League nữ 2023-2024. Ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ này cùng Barca đoạt 24 danh hiệu, trong đó có ba Champions League và sáu La Liga.