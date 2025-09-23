Sắc vóc 'bông hồng thép' đoạt Quả Bóng Vàng 2025

Hôm 22/9 tại Pháp, Aitana Bonmatí vượt Mariona Caldentey giành Quả Bóng Vàng thứ ba liên tiếp. Cô diện váy sequin ngắn dáng cổ yếm, trang điểm tự nhiên.
Với chiến thắng này, Bonmatí trở thành cầu thủ thứ ba đoạt Quả Bóng Vàng ba lần liên tiếp, sau Michel Platini (1983, 1984, 1985) và Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012). "Cảm giác này thật khó tin. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Tôi thậm chí không nghĩ bóng đá nữ có thể phát triển đến mức này", cô phát biểu.
Năm ngoái, khi nhận Quả Bóng Vàng, cô chọn bộ đầm chữ A màu trắng chấm bi nhỏ xẻ ngực sâu. Vogue khen cô thanh lịch và quyến rũ, phối đồ ăn ý với kiểu tóc búi gọn và son đỏ.
Aitana Bonmatí, 27 tuổi, sinh tại Catalonia, Tây Ban Nha trong gia đình có bố mẹ làm giáo viên. Cô chơi bóng từ năm 6-7 tuổi. Lên 14 tuổi, cầu thủ gia nhập học viện La Masia ở Barcelona. Hiện cô chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Liga FBarcelona, là sao bóng đá nữ số một thế giới.
Trong sự nghiệp thi đấu, ngoài Quả Bóng Vàng, cô đạt nhiều thành tích như: Cầu thủ nữ FIFA xuất sắc 2023-2025, Cầu thủ nữ xuất sắc của UEFA năm 2023, 2024. Cô là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha, vô địch World Cup nữ 2023, Nations League nữ 2023-2024. Ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ này cùng Barca đoạt 24 danh hiệu, trong đó có ba Champions League và sáu La Liga.
Truyền thông Tây Ban Nha coi Bonmatí là một trong những "kẻ nổi loạn mềm mỏng" trên sân cỏ, gọi cô là "bông hồng thép". Cô được khen có tính cách mạnh mẽ, giàu cảm xúc, thân thiện và ứng xử tinh tế.
Theo Instyle, Bonmatí chuộng phong cách tự nhiên, thanh lịch. Khi dự sự kiện, cô ưu tiên những bộ đầm cắt xẻ vừa phải, thể hiện vẻ nữ tính khác với hình ảnh khi thi đấu.
Tại một sự kiện, cô ghi điểm với đầm bất đối xứng của Versace. Vogue Tây Ban Nha nhiều lần khen cô mặc đẹp, phù hợp với vóc dáng, kiểu tóc và trang điểm hài hòa.
Thỉnh thoảng, để thay đổi hình ảnh, nữ tiền vệ chọn một số bộ suit đơn sắc, phối trang sức đơn giản.
Tài năng và nhan sắc giúp Bonmatí nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và thể thao.
Đời thường, Bonmatí thường chọn trang phục cơ bản như áo phông, quần shorts, quần jeans ống đứng, đầm hai dây, váy chữ A in hoa, quần yếm. Thay vì giày cao gót, giày búp bê, cô phối chúng với sneakers.
Thời trang sân bay của người đẹp với cả bộ màu kem, gồm áo len Fendi và quần baggy.
Cô tới câu lạc bộ thi đấu trong bộ cánh thoải mái gồm đầm lụa maxi, blazer và túi mini.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Aitana Bonmati