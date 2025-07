Sắc vóc bạn gái Tom Cruise

Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Ngoài Ballerina, cô đóng nhiều tác phẩm như No Time to Die (vào vai "Bond girl"), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe).

Mỹ nhân đang là ứng viên tiềm năng cho vai chính phim chuyển thể sắp tới của Netflix - The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2017 của Taylor Jenkins Reid.