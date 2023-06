Sắc vóc ác nữ trong 'Nàng tiên cá'

Sinh năm 1999, Jessica Alexander là diễn viên, người mẫu Anh. Cô lần đầu thử vai cho một bộ phim năm 14 tuổi, nổi tiếng nhờ vai diễn trong series Get Even (2020). Các phim cô từng đóng gồm Glasshouse, A Banquet, Truck, Penny on M.A.R.S.