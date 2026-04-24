Sắc vóc Á hậu Trúc Diễm

Thông tin Trúc Diễm casting Victoria's Secret do ban tổ chức công bố trong video sáng 23/4 hút sự quan tâm của khán giả. Cô là người đẹp Việt duy nhất có mặt trong danh sách, cạnh tranh với nhiều người mẫu Mỹ. Vòng casting trực tuyến cho show thời trang diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Nếu vượt qua, Trúc Diễm sẽ bước vào vòng hai, casting trực tiếp.
Dịp này, hình ảnh Trúc Diễm trong chặng đường làm nghề được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn sắc đẹp, các nền tảng số. Nhiều bình luận khen dung mạo á hậu ở tuổi 39.
Trương Tri Trúc Diễm quê TP HCM. Cô bắt đầu nổi tiếng lúc 18 tuổi sau khi đoạt á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Sau đó hai năm, cô tham gia Miss Earth, giành giải phụ "Hoa hậu thời trang". Năm 2011, Trúc Diễm vào top 15 Miss International.
So với lúc mới vào nghề (trái), nhan sắc của Trúc Diễm hiện tại được fan nhận xét không thay đổi quá nhiều. Các đường nét trên gương mặt của cô thanh thoát, sống mũi cao. Năm 2014, Trúc Diễm vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.
Các phần thi của Trúc Diễm trên sân khấu chung kết Hoa hậu Quốc tế 2011 ở Nhật Bản. Video: MI
Trúc Diễm hát Cao gót (Hoàng Rapper sáng tác) tại chương trình Nhịp điệu teen thuở đôi mươi. Video: YouTube GMC Music
Cô gia nhập Vbiz với nhiều vai trò gồm người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, cùng thời các người đẹp như Trang Nhung, Mai Phương Thúy, Thanh Hằng, Vũ Hoàng Điệp, Dương Trương Thiên Lý. Thập niên 2000, cô từng là "nàng thơ" của nhiều nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, trúng nhiều hợp đồng quảng cáo.
Cô kết hôn với một doanh nhân vào năm 2015 lúc sự nghiệp đang phát triển. Sau chia tay năm 2021, Trúc Diễm sang Mỹ định cư, tiếp tục các công việc liên quan nghệ thuật cho đến nay.
Tuy không hoạt động Vbiz sôi nổi như trước, các thông tin quanh cuộc sống của á hậu vẫn được khán giả quan tâm. Cô thường đi về giữa hai nước để thăm hỏi người thân, bạn bè, đồng nghiệp.
Hình ảnh Trúc Diễm trong các hoạt động giải trí và đời thường.
Cô có hình thể cân đối với chiều cao 1,72 m. Trúc Diễm yêu thích thời trang, thường đầu tư thực hiện các bộ ảnh.
Trúc Diễm tạo dáng chụp ảnh với nhiều phong cách.
Mỹ nhân trong một chuyến nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa hồi tháng 8/2025.
Thỉnh thoảng, Trúc Diễm thay đổi kiểu tóc bằng cách nhuộm hoặc cắt ngắn phong cách tomboy. Nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son nhận xét gương mặt Trúc Diễm phù hợp với nhiều kiểu trang phục lẫn cách trang điểm.
Trúc Diễm chọn đầm dây tôn vòng một trong một lần lên thảm đỏ.
Năm 2024 và 2025, Trúc Diễm trở lại sàn runway trong nước. Trong ảnh, cô trình diễn áo cưới làm từ lụa organza phối ren, đính kết pha lê thuộc bộ sưu tập Wings of Glory của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Vóc dáng, thần thái chuyên nghiệp giúp Trúc Diễm tạo được sự tin tưởng với nhà mốt.
Trúc Diễm tại một số show thời trang.
Ở tuổi U40, cô không ngại thử phong cách nữ sinh.
Ngày 17/4, Trúc Diễm tham gia lễ hội âm nhạc Coachella ở California. Người đẹp diện áo corset phối chân váy xếp tầng theo phong cách Y2K. Nhiều người nhận xét cô trông trẻ hơn so với tuổi thật.
Mỹ nhân cho biết giữ sắc vóc bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện thể thao. Trúc Diễm thích chạy bộ và leo núi.
Người đẹp chọn trang phục "hack tuổi" gồm váy áo bèo nhún, xếp tầng, họa tiết hoa nhí hoặc chấm bi khi dạo chơi.
Trúc Diễm trong chuyến dạo chơi với bạn bè.
Với cô, hạnh phúc hiện tại là sự bình yên trong tâm hồn. Trúc Diễm nói học cách cân bằng với cuộc sống độc thân. Hiện sức khỏe của người đẹp ổn định sau thời gian điều trị bệnh cường giáp, có thể đáp ứng tốt với cường độ công việc cao. Khi rảnh, cô đi du lịch để thư giãn.
Hiện Trúc Diễm tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Mỗi ngày, cô trau dồi tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội. Gần đây, cô vào vai chính, đóng cùng tài tử Jack McEvoy trong phim The Last Mermaid - tác phẩm được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp