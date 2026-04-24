Sắc vóc Á hậu Trúc Diễm

Thông tin Trúc Diễm casting Victoria's Secret do ban tổ chức công bố trong video sáng 23/4 hút sự quan tâm của khán giả. Cô là người đẹp Việt duy nhất có mặt trong danh sách, cạnh tranh với nhiều người mẫu Mỹ. Vòng casting trực tuyến cho show thời trang diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Nếu vượt qua, Trúc Diễm sẽ bước vào vòng hai, casting trực tiếp.

Dịp này, hình ảnh Trúc Diễm trong chặng đường làm nghề được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn sắc đẹp, các nền tảng số. Nhiều bình luận khen dung mạo á hậu ở tuổi 39.