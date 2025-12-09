Sắc màu truyền thống và hiện đại trong lễ khai mạc SEA Games 33

Chương bốn hội tụ nhiều người Thái Lan nổi tiếng thế giới, từ VĐV đến hoa hậu, nghệ sĩ, ngôi sao, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công. Mỗi người sẽ có thời gian và không gian riêng để thể hiện tài năng.

Trong ảnh là khoảnh khắc một nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống, biểu diễn đàn Saw Sam Sai - một loại đàn nhị truyền thống của người Thái Lan - dưới mặt trăng khổng lồ thuộc phần "Moonlight & Mythology" (Ánh trăng và Huyền thoại). Thông qua hình tượng mặt trăng khổng lồ, nước chủ nhà muốn nói về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, các truyền thuyết Thái Lan cũng như vẻ đẹp của nghệ thuật cổ điển.