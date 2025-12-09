Sắc màu truyền thống và hiện đại trong lễ khai mạc SEA Games 33

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, Bangkok.
Sân vận động này có sức chứa 51.552 chỗ ngồi. Đây cũng chính là "trái tim" của Đại hội năm nay, khi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, các trận đấu của bảng A, B và bán kết, chung kết môn bóng đá nam.
Sau phần mở đầu đưa khán giả "quay ngược thời gian" về nguồn cội SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok, lễ khai mạc vào phần hai với tiết mục "Ignite the Game", quy tụ nhiều nghệ sĩ mang theo trang phục như những ngọn lửa.
Thông qua công nghệ biểu diễn, âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng, màn trình diễn này thể hiện sức mạnh, tinh thần chiến đấu, cũng như tình hữu nghị và đoàn kết của 11 quốc gia ASEAN. Trong ảnh là sân khấu với màn trình diễn của các tay trống xen lẫn vũ đạo nghệ sĩ trình diễn.
Buổi lễ khai mạc trước đó bị gián đoạn khoảng 30 phút, có lẽ vì chờ Nhà Vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat đến sân Rajamangala. Những người Thái Lan đều cúi đầu để chào hai vị khách đặc biệt. Ban tổ chức cũng dành thêm thời gian tưởng niệm Vương hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93 ngày 24/10/2025.
Chương bốn hội tụ nhiều người Thái Lan nổi tiếng thế giới, từ VĐV đến hoa hậu, nghệ sĩ, ngôi sao, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công. Mỗi người sẽ có thời gian và không gian riêng để thể hiện tài năng.
Trong ảnh là khoảnh khắc một nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống, biểu diễn đàn Saw Sam Sai - một loại đàn nhị truyền thống của người Thái Lan - dưới mặt trăng khổng lồ thuộc phần "Moonlight & Mythology" (Ánh trăng và Huyền thoại). Thông qua hình tượng mặt trăng khổng lồ, nước chủ nhà muốn nói về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, các truyền thuyết Thái Lan cũng như vẻ đẹp của nghệ thuật cổ điển.
Đặc sản Muay Thai cũng được nước chủ nhà đưa vào trong lễ khai mạc với màn biểu diễn củaBuakaw Banchamek. Võ sĩ 43 tuổi này được xem là người góp công lớn đưa Muay Thái ra quốc tế nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, tốc độ và khả năng áp sát áp đảo.
Ở phần diễu hành của các đoàn thể thao, Việt Nam, xếp theo thứ tự Alphabet, là đoàn thứ 10 tiến vào sân. Theo nguyên tắc truyền thống, nước chủ nhà luôn tiến vào sau cùng.
VĐV Lê Minh Thuận (karate) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) được chọn cầm cờ cho Việt Nam trong lễ khai mạc. Đoàn có khoảng vài chục thành viên tham gia diễu hành. Đoàn đã dự các môn như bóng đá, cầu lông và bóng chày.
Những tà áo dài truyền thống là một điểm nhấn trong phần diễu hành của đoàn. Việt Nam góp mặt tại SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, đặt mục tiêu giành 91 đến 110 HC vàng.
Phần cuối của lễ khai mạc là lễ thắp đuốc Đại hội. Ngọn đuốc SEA Games xuất phát ở Bangkok, được chuyển tới Chonburi, Songkhla rồi Nakhon Ratchasima, qua tay nhiều VĐV. Sau đó, ngọn đuốc được đưa trở lại Bangkok, để các VĐV chuyển vào lễ đài.
Nghi thức thắp đài lửa do võ sĩ taekwondo hai lần vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit đảm nhiệm. Sau khi cô thắp lửa lên đài nhỏ, một đài lửa lớn hơn cũng phát sáng, mang tính tượng trưng thay vì lửa thật. Đây là lần đầu SEA Games dùng đài lửa không phải lửa thật, vì ban tổ chức muốn đề cao một Đại hội Xanh.
Đức Đồng