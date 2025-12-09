Lễ khai mạc SEA Games 33 nhiều sự cố

Thái LanLễ khai mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala bị gián đoạn 30 phút, hiển thị nhiều sai sót, bên cạnh những hình ảnh đẹp của chủ nhà..

*Tiếp tục cập nhật

Lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 trên sân Rajamangala, Bangkok, mở ra kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Trong hơn hai tiếng rưỡi, chương trình mang đến sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, xen lẫn những khoảnh khắc ấn tượng và không ít tình huống tranh cãi.

Đúng 19h, hai MC song ngữ xuất hiện mở màn chương trình, giới thiệu phần điểm lại lịch sử SEA Games. Thông qua ánh sáng laser và kỹ thuật trình chiếu đa lớp, hành trình 66 năm từ SEAP Games 1959 cũng tại Bangkok tới đại hội hôm nay được kể bằng hệ thống LED siêu phân giải và hiển thị những con số nổi bật. Qua tiết mục này, chủ nhà muốn gửi thông điệp "SEA Games trở về nhà".

Tiết mục nghệ thuật đầu tiên thuộc về ca sĩ Thái lai Bỉ Violette Wautier, với ca khúc chính thức "1%" cùng hai rapper Tong Twopee và F.Hero. Giọng hát của Wautier mở màn cho chuỗi tiết mục mang sắc thái trẻ trung, hiện đại trước khi chương "Ignite the Game" (Khơi lửa Đại hội) đưa khán giả vào không gian rực lửa với hàng trăm nghệ sĩ trong trang phục mô phỏng ngọn đuốc chuyển động.

Sau đó, chương "One Spirit" (Một tâm hồn) tái hiện những môn võ đặc trưng của Đông Nam Á. Các khối lập phương khổng lồ được dựng giữa sân khấu, nơi nghệ sĩ hóa thân thành võ sĩ Muay Thai, pencak silat hay wushu giao đấu. Sự xuất hiện của võ sĩ kỳ cựu Buakaw Banchamek gây phấn khích, khi anh trình diễn những động tác Muay Thai biểu tượng của thể thao Thái Lan.

Phần "We Are One – Connect by the Sea" (Chúng ta là một - Kết nối qua biển lớn) tiếp tục đẩy cảm xúc lên với các vũ công múa trước nền biển cả được dựng bằng công nghệ mapping. Loạt màn trình diễn dưới nước, mô tô nước, và flyboard tạo ra hiệu ứng thị giác. Hai nghệ sĩ flyboard xoay tròn trong cột nước cao vài mét là hình ảnh đẹp cho buổi lễ.

Nghệ sĩ xiếc thực hiện tiết mục xoay tròn flyboard trên không. Ảnh: Đức Đồng

Điểm nhấn cuối của các tiết mục văn nghệ thuộc về nam ca sĩ BamBam, nhóm Got7. Ngôi sao Kpop người Thái Lan được trao đặc quyền biểu diễn riêng vài ca khúc. Sân khấu "Blooming of the Victory" (Khúc nở hoa của chiến thắng) hòa trộn giữa pop, vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng, khiến không khí sân Rajamangala bùng nổ.

Tuy nhiên, chương trình cũng có lúc chịu gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí. Máy quay gần như chỉ lia khán đài, tránh chiếu vào khu VIP vì Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat chưa xuất hiện. Sự cố này hiếm gặp ở một lễ khai mạc tầm cỡ, gây nhiều bàn tán cho các khán giả trên sân. Nhiều người đã ngoái đầu lên khu VIP để chờ đợi Nhà vua và Hoàng hậu xuất hiện.

Khi hai nhân vật hoàng gia có mặt, những người xung quanh đồng loạt cúi chào. Sau đó toàn sân Rajamangala thực hiện nghi thức tưởng niệm Vương hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93 hôm 24/10. Thái Lan để quốc tang một năm vì sự kiện này. Trong 90 ngày đầu, người dân được khuyến nghị mặc trang phục đen hoặc tối màu. Trong lễ khai mạc, bên cạnh những công nghệ ánh sáng, màu đen cũng chiếm một phần không nhỏ.

Trong phần giới thiệu lịch sử SEA Games, ban tổ chức cũng mắc lỗi hiển thị lá cờ Singapore khi nói về đại hội 1997 ở Indonesia. Trước đó, họ cũng gặp sự cố hiển thị số lượng huy chương không thống nhất. MC giới thiệu 574 bộ, trong khi ánh sáng trình chiếu lại hiện 547 bộ.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến khi Panipak Wongpattanakit, võ sĩ taekwondo hai lần giành HCV Olympic, thực hiện nghi thức thắp đuốc. Khác với truyền thống, đài lửa lần này không dùng lửa thật mà là chùm ánh sáng hướng thẳng lên trời. Đây là lần đầu SEA Games sử dụng "đài lửa tượng trưng", nhằm truyền tải thông điệp "Đại hội Xanh", hạn chế khí thải, pháo hoa và tối ưu năng lượng tái chế.

Lễ khai mạc khép lại lúc 21h30 với hình ảnh đài lửa ánh sáng, đánh dấu thời điểm các cuộc tranh tài chính thức bắt đầu từ ngày 10/12 đến 20/12.

SEA Games 33 quy tụ hơn 9.300 VĐV từ 11 quốc gia, tham dự 50 môn. Thái Lan lần đầu đăng cai đại hội kể từ năm 2007, kỳ vọng dùng SEA Games để khẳng định vai trò trung tâm thể thao - du lịch trong khu vực.

Đoàn Việt Nam góp mặt 1.165 thành viên, trong đó 842 VĐV, đặt mục tiêu giành 91 đến 110 HC vàng. Hai VĐV Lê Minh Thuận (taekwondo) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) dẫn đầu đoàn trong lễ diễu hành. Trước ngày khai mạc, các đội bóng đá, cầu lông và bóng chày đã ra sân.

Quang Dũng - Hoàng An