SEA Games 33 khai mạc hôm nay

Thái LanLễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, lúc 19h hôm nay thứ Ba 9/12, chỉ sau một tháng chuẩn bị.

Phối cảnh lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: Nation

Theo báo Thái Lan Thansettakij, phần nghệ thuật của lễ khai mạc gồm 5 chương.

Chương đầu sẽ đưa khán giả "quay ngược thời gian" về nguồn cội SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đầu tiên năm 1959 cũng tại Bangkok. Chủ nhà muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao ở các khán giả.

Chương hai thể hiện sức mạnh, tinh thần chiến đấu, thông qua nhiều công nghệ biểu diễn, âm nhạc, thể thao và ánh sáng. Tình hữu nghị và đoàn kết của 11 quốc gia ASEAN sẽ được bộc lộ rõ ở những tiết mục này.

Chương ba dự kiến dành riêng cho BamBam, với một tiết mục đặc biệt. Ca sĩ kiêm rapper 28 tuổi là niềm tự hào Thái Lan, sở hữu tài khoản Instagram có hơn 18 triệu lượt người theo dõi, nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ nào ở Việt Nam.

Chương bốn hội tụ nhiều người Thái Lan nổi tiếng thế giới, từ VĐV đến hoa hậu, nghệ sĩ, ngôi sao, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công. Mỗi người sẽ có thời gian và không gian riêng để thể hiện tài năng.

Chương cuối như thường lệ là màn rước đuốc, thắp đài lửa, nhưng theo một hình thức mới. Cựu nữ võ sĩ taekwondo 28 tuổi hai lần vô địch Olympic, Panipak Wongpattanakit được giao trọng trách rước đuốc cuối cùng và châm lửa lên đài.

Các nghệ sĩ, người mẫu, VĐV Thái Lan dự kiến biểu diễn tại lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: BangkokBizNews

Thái Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 từ tháng 3. Họ thuê nhóm của đạo diễn trẻ có tên Rueangrith làm giám đốc sáng tạo. Nhóm của Rueangrith chỉ có bốn người, không được cấp sẵn ngân sách, nên phải tự đầu tư công sức trình bày ý tưởng trước khi được duyệt. Nhưng sau nhiều trục trặc, trong đó có giao tranh Thái Lan - Campuchia, nhóm này rút khỏi quá trình chuẩn bị. Thái Lan phải bổ nhiệm một nhóm mới làm tổng đạo diễn, hơn một tháng trước ngày khai mạc.

Dù quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, Atthakorn Sirilatthayakorn tin rằng lễ khai mạc sẽ thành công, thậm chí chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan, với những màn trình diễn độc đáo và công nghệ tiên tiến. "Qua buổi lễ, Thái Lan muốn gửi đi thông điệp về sự hạnh phúc, sẵn sàng nắm vai trò địa lý trung tâm trong cộng đồng ASEAN", Nation Thailand dẫn lời ông Atthakorn.

Bộ trưởng Atthakorn cũng tiết lộ lễ khai mạc sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan, trong đó có thành viên nhóm nhạc nam Kpop Got7, Kasidech Bhuwakul (nghệ danh BamBam). Ngoài ra, các nghệ sĩ và người mẫu khác sẽ hiện diện là Jeff Satur, Opal Suchata, PROXIE, LYKN, BNK48 hay Violette Wautier. Tuy nhiên, nữ diễn viên 33 tuổi Pimchanok Luevisadpaibul, nghệ danh nổi tiếng Baifern, chưa được xác nhận dự lễ khai mạc.

Công tác tổ chức của Thái Lan tại SEA Games lần này gây nhiều tranh cãi, theo BangkokBizNews. Ngoài vấn đề đổi ê-kíp đạo diễn, công tác truyền thông của chủ nhà bị cho là vẫn còn yếu. Trang chủ giải không cung cấp đầy đủ thông tin như điều lệ các môn thi. Báo chí khu vực phàn nàn về lịch đấu và thủ tục tác nghiệp. Nhiều môn vẫn chưa miễn phí vé vào cửa, và những người có vé vẫn phải đến sớm xác minh danh tính nếu không sẽ bị hủy vé.

Trang báo này dẫn lời nhiều người hâm mộ Thái Lan, cho rằng công tác tổ chức của chủ nhà kỳ này thậm chí kém cả Campuchia kỳ trước. Những căng thẳng ở biên giới Thái Lan - Campuchia hiện cũng đặt SEA Games vào tình trạng nhạy cảm. Một lễ khai mạc thành công có thể sẽ lấy lại phần nào uy tín của chủ nhà Đại hội lần này.

SEA Games 33 diễn ra từ 9/12 đến 20/12, quy tụ 9.366 VĐV đến từ 11 đoàn, tranh tài ở 50 môn và 574 nội dung. Việt Nam dự Đại hội với 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV.

Xuân Bình tổng hợp