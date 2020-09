Sắc màu Huế qua những thước phim

"The beauty of Nature, Culture and Humans" (Vẻ đẹp của tự nhiên, văn hóa và con người) do Vũ Hương Giang và nhóm The Hue of Huế thực hiện. Đây là tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi clip quảng bá du lịch Việt Nam - VietnamNOW do Tổng cục Du lịch tổ chức từ 15/5 – 15/6/2020.

Chỉ trong 1 tháng, ban tổ chức nhận được 59 tác phẩm dự thi của 28 tác giả trong và ngoài nước. Ngày 24/9 tại Hà Nội, 11 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải và sử dụng làm tư liệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và sản phẩm du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế trong thời gian tới.