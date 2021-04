Sắc hoa mùa hè ở phố Hội

Bộ ảnh “Sắc hoa mùa hè phố Hội” do nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Vũ (1982), sống và làm việc tại Hội An thực hiện trong tháng 3-4 năm nay. Anh cho biết mỗi mùa ở phố cổ có nét đẹp đặc trưng riêng, do có niềm đam mê nhiếp ảnh nên hàng ngày, hoặc có sự kiện là anh dạo quanh phố để ghi lại nhịp sống xung quanh.

Trong ảnh là đường Trần Phú rợp hoa giấy, nhộn nhịp du khách. Khách đến Hội An hiện nay chủ yếu là nội địa, phần nhiều trong đó đến từ các tỉnh, thành lân cận.