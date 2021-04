Tháng 1, Tripadvisor Travellers's Choice Awards, giải thưởng thường niên do du khách bình chọn trên Tripadvisor, công bố điểm đến yêu thích nhất năm 2021, trong đó Hội An đứng thứ 11. Trong top 25 điểm đến khu vực châu Á, Hội An cũng được vinh danh ở vị trí thứ 4, sau Bali (Indonesia), thủ đô Hà Nội và Bangkok (Thái Lan). Sẽ là một thiếu sót nếu du khách Việt dành quá ít thời gian để khám phá thành phố cổ được bạn bè quốc tế đánh giá cao này. Một chuyến đi 3 ngày 2 đêm trải nghiệm riêng Hội An là một lịch trình lý tưởng.



Phương tiện di chuyển

Du khách từ hai miền nam, bắc có thể di chuyển bằng máy bay, tàu hoặc ôtô tự lái. Vé máy bay dịp 30/4 và hè thường đắt hơn các dịp khác, khoảng 4,5-5 triệu đồng khứ hồi. Nếu bạn đi vào dịp đầu năm, giá vé khứ hồi khoảng 1,3-2 triệu đồng.

Vé tàu một chiều dao động từ hơn 400.000 đồng đến gần 800.000 đồng, tùy từng hạng ghế và ga khởi hành. Bạn nên "căn" thời gian đến Hội An vào sáng sớm, và rời đi vào tối muộn để đặt vé, vì đây sẽ là khung giờ giúp du khách có nhiều thời gian nhất để đi chơi.

Tại Hội An, du khách có thể thuê xe máy, ôtô tự di chuyển trong ngày, với giá từ khoảng 100.000 đồng cho xe máy và khoảng một triệu đồng cho ôtô.

Địa điểm lưu trú

Với những du khách muốn thoát khỏi cuộc sống xô bồ, tìm đến sự thiền định tĩnh lặng, Four Seasons Resort The Nam Hai nằm ở thị xã Điện Bàn, cách sân bay Đà Nẵng khoảng 30 phút lái xe là gợi ý hàng đầu. Khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng và có 100 biệt thự sang trọng từ một đến hai phòng ngủ, cùng phòng khách lớn để phục vụ nhu cầu riêng của từng du khách.