Sabeco giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận

Quý II cải thiện hơn quý I vẫn không đủ giúp Sabeco có nửa đầu năm khả quan khi doanh thu, lợi nhuận giảm trên 30% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý II của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cùng giảm 21%, lần lượt đạt 7.135 tỷ đồng và 1.215 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng ban lãnh đạo Sabeco cho rằng tình hình đã được cải thiện nhiều do tăng trưởng 70% so với quý I và công ty cho rằng mình "đang lấy lại đà tăng trưởng khi thị trường đang hồi phục sau đại dịch". Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, từ 26,5% lên xấp xỉ 31%.

Luỹ kế doanh thu nửa đầu năm giảm 35%, đạt 12.040 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng công ty thu trên 2.000 tỷ đồng, trong đó bia đóng góp khoảng 89% và phần còn lại đến từ bao bì vật tư, nước giải khát, rượu cồn. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng âm hai chữ số, chỉ đạt 1.930 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Sabeco hồi đầu năm đã dự liệu những khó khăn nên đặt kế hoạch doanh thu thuần 23.800 tỷ đồng và lợi nhuận 3.252 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với năm trước.

Doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bia tại Việt Nam lo ngại tác động của đại dịch đến hoạt động kinh doanh khi các quán bia rượu, karaoke và câu lạc bộ đêm phải đóng cửa thời gian dài. Sự cạnh tranh thị phần cũng gay gắt hơn dù xu hướng tiêu thụ các dòng bia cao cấp có thể tăng nhờ thu nhập người dân được cải thiện. Nghị định 100 liên quan đến cấm lái xe khi uống rượu bia và Nghị định 24 với những quy định khắt khe hơn với hoạt động tiếp thị, quảng cáo bia cũng là thách thức không nhỏ.

Thực tế thể hiện qua kết quả kinh doanh ba tháng đầu năm chỉ đạt 4.900 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế chưa đến 720 tỷ đồng, thấp nhất tính theo quý trong vòng bảy năm.

Phương Đông