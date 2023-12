Sabeco đầu tư vào con người theo hướng phát triển bền vững

Tổ chức đào tạo, cải tiến môi trường làm việc, chăm sóc đời sống sức khỏe tinh thần nhân viên… giúp Sabeco giữ chân và nâng cao năng lực nhân sự.

Trong chiến lược kinh doanh hướng đến phát triển bền vững, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) xác định con người là một trong những trụ cột. Con người cũng đã được doanh nghiệp xác định là một trong 6 trụ cột chiến lược quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế doanh nghiệp khi bắt đầu quá trình chuyển đổi vào năm 2019.

Doanh nghiệp hiện vẫn duy trì việc làm cho hơn một vạn lao động trực tiếp trong toàn hệ thống khắp cả nước, dù trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng do các biến động chính trị - xã hội từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, ông lớn ngành đồ uống còn tạo điều kiện giúp người lao động học hỏi, rèn luyện và nâng cao năng lực làm việc. Cụ thể, các chương trình đào tạo dành cho người lao động diễn ra định kỳ với những nội dung có thể áp dụng vào thực tế, giúp rút ngắn các khoảng cách về năng lực cùng như tạo động lực phát triển cho toàn thể nhân viên. Tổng số giờ đào tạo cho nhân viên trong năm 2022 của Sabeco đạt 2.957 giờ, gấp 11 lần so với số thời gian đào tạo quy định của pháp luật.

Nhân viên Sabeco làm việc tại dây chuyền sản xuất bia Saigon, một sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp. Ảnh: Sabeco

Sabeco có nhiều sáng kiến nâng cao năng lực nhân viên. Từ tháng 5 - 7, thông qua cuộc thi "Thách thức nghệ nhân ủ bia Saigon" (thuộc chiến dịch "Phá vỡ giới hạn cùng nhau"), doanh nghiệp và thương hiệu Bia Saigon đã tạo cơ hội để các nghệ nhân ủ bia người Việt sáng tạo vị bia mới. Kết quả, từ hơn 14.000 ý tưởng do chính người tiêu dùng gửi về, các chuyên gia đã chế tác ra 3 vị bia khác nhau, bao gồm vị chanh muối, sake và vải, soju và dứa. Ba vị bia này đã được giới thiệu đến người dùng thông qua Lễ hội bia Vũng Tàu (Vũng Tàu Beerfest 2023) và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh, khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Sabeco là một cái tên đồng hành quen thuộc của nhiều giải chạy marathon lớn trong nước. Các nhân viên của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đều được khuyến khích tham gia các giải chạy. Tại VnExpress Marathon Nha Trang tháng 8 vừa qua, gần 50 nhân viên Sabeco đã "xỏ giày thi đấu".

Trong tháng 9 và tháng 10, doanh nghiệp cũng liên tiếp tổ chức hội thao cho người lao động trên toàn hệ thống khắp cả nước, thu hút hơn 1.500 nhân viên cùng tranh tài ở các bộ môn thi đấu đồng đội như kéo co, bóng đá, bóng chuyền...

Tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp lần đầu tiên được vinh danh trong Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người Lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xét chọn. Tại đây, Sabeco là một trong 9 doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao bằng khen vì những nỗ lực trong công tác chăm lo đời sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho người lao động.

Một pha bóng trong ngày hội thao của cán bộ công nhân viên Sabeco năm 2023. Ảnh: Sabeco

Tại Hội thảo Phát triển bền vững 2023 với chủ đề Trách nhiệm của chúng ta - Hành động của chúng ta, tháng 11 vừa qua, bà Đinh Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Truyền thông doanh nghiệp, chia sẻ trong nhiều năm, Sabeco xây dựng cam kết phát triển bền vững dựa trên một ngôi nhà. Để thực hiện những cam kết đem lại những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam, doanh nghiệp xây dựng 4 The Best, trong đó yếu tố con người chính là The Best Talent.

Sabeco có 13.000 lao động là người Việt Nam và khoảng 4-6 lần lao động gián tiếp. Đây là những người lao động trong hệ sinh thái, đơn vị cung ứng dịch vụ cho Sabeco. "Trong quá trình phát triển, chúng tôi không chỉ đầu tư phát triển đội ngũ nhân viên của Sabeco, mà còn đầu tư phát triển đội ngũ những tài năng trẻ của Việt Nam thông qua những chuỗi hoạt động cộng đồng mà chúng tôi cam kết thực hiện", bà Hường cho biết.

Doanh nghiệp đã vận động đội ngũ nhân sự nội bộ cùng chung tay vào các dự án cộng đồng, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán hằng năm như "Về nhà ăn Tết", "Tết chung một nhà", "Cùng nhau làm nên Tết" đều nhận được sự tham gia đông đảo của tập thể công nhân viên Sabeco, đi kèm với sự đón nhận tích cực của cộng đồng người thụ hưởng.

Hoàng Anh