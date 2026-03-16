Sabalenka 'phục thù' Rybakina, vô địch Indian Wells

MỹTay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka thắng hạt giống số ba Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6) ở chung kết WTA Indian Wells Mở rộng, hôm 15/3.

Sau khi thất bại ở các trận chung kết Indian Wells năm 2023 và 2025, tay vợt giữ đỉnh bảng WTA Aryna Sabalenka cứu một championship-point để đánh bại tân số 2 thế giới Elena Rybakina, qua đó lần đầu vô địch BNP Paribas Open. Đây cũng là danh hiệu WTA thứ 23 của Sabalenka, và là chức vô địch WTA 1000 thứ 10 trong sự nghiệp.

Bị dẫn trước một set và một break, Sabalenka vẫn đánh bại kình địch sau trận đấu kéo dài hai tiếng rưỡi. Chiến thắng cũng giúp Sabalenka trả món nợ thua Rybakina ở chung kết Indian Wells 2023 và chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp trước tay vợt Kazakhstan trong các trận chung kết WTA Tour, bao gồm chung kết WTA Finals 2025 và Australia Mở rộng 2026.

Sabalenka (trái) ôm Rybakina, sau trận chung kết WTA BNP Paribas Open, trên sân Trung tâm tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Rybakina vào trận với thành tích 16-0 trong năm 2026 mỗi khi thắng set đầu tiên, và chỉ hai trong số các trận đó phải kéo dài đến set ba. Tay vợt Kazakhstan khởi đầu tốt hơn vào Chủ nhật khi bứt lên dẫn 4-2, trước khi giữ game trắng nhằm đảm bảo quyền giao bóng kết thúc set.

Sau khi làm được điều đó, cô tiếp tục bẻ game giao bóng của Sabalenka ngay đầu set hai khi sự bực bội của tay vợt số 1 thế giới gia tăng, thể hiện qua cú đập vợt vào ghế nghỉ trong lúc đổi sân.

Tuy nhiên, Sabalenka sớm biến sự tức giận thành động lực, bẻ liên tiếp hai game giao bóng của Rybakina để dẫn ngược 3-1. Rybakina không còn giữ được nhịp độ như ở set đầu, thường xuyên đánh hỏng các cú thuận tay, trước khi thua set hai 3-6.

Sau khi mỗi tay vợt thắng một set, kịch tính được đẩy lên cao ở set ba. Khi bị dẫn 4-5 trong set quyết định, Rybakina trở lại mạnh mẽ, tận dụng break-point để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 5-5. Trước đó, tay vợt Kazakhstan không bẻ được game giao bóng của Sabalenka kể từ game đầu tiên của set hai, và cũng không tận dụng được các break-point ở giữa set ba để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Game 11 set ba là game hay bậc nhất giải, dài hơn 12 phút. Sabalenka có năm break-point nhưng Rybakina cứu thành công tất cả để vươn lên dẫn 6-5. Tuy nhiên Sabalenka không hề nao núng, giữ game giao bóng để đưa set đấu vào loạt tie-break.

Trong loạt đấu cân não, Rybakina có championship-point khi dẫn 6-5, nhưng cú trái tay chéo sân sở trường giúp Sabalenka giữ lại hy vọng nâng cup khi hai tay vợt đổi sân. Sabalenka sau đó thắng liền hai điểm cuối để khép lại trận đấu.

Sabalenka mừng danh hiệu WTA BNP Paribas Open, trên sân Trung tâm tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Chiến thắng này khép lại hai tuần đáng nhớ của Sabalenka tại Indian Wells, nơi cô được bạn trai Georgios Frangulis cầu hôn tuần trước. Giải tiếp theo của Sabalenka là Miami Mở rộng tuần này, sự kiện cô vô địch năm ngoái.

Vy Anh