Rybakina lần đầu vô địch Australia Mở rộng

AustraliaHạt giống số 5 Elena Rybakina thắng tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 ở chung kết đơn nữ Australia Mở rộng 2026, hôm 31/1.

Hai tay vợt được xem như mạnh nhất thế giới hiện tại đối đầu ở chung kết với thành tích không thua set nào ở các vòng trước đó. Rybakina chơi rất hay trong nửa đầu trận chung kết, thắng set đầu 6-4 và tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng trong set hai.

Nhưng cũng giống như trận chung kết giữa họ tại đây ba năm trước, khi Sabalenka bắt đầu áp đặt được lối chơi, Rybakina đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Bị dẫn 0-3 và 30-30 trong game giao bóng ở set cuối, hy vọng của tay vợt Kazakhstan tưởng như tan biến.

Là một trong những tay vợt ít bộc lộ cảm xúc nhất của làng quần vợt nữ, vẻ ngoài điềm tĩnh của Rybakina che giấu sự gan lì làm nên thành công của cô. Hạt giống số 5 xuất sắc vùng dậy ở set quyết định, để tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất sự nghiệp. Rybakina thắng liền năm game để dẫn ngược 5-3, rồi đăng quang lần đầu tại Australia với chiến thắng 6-4 ở set ba.

Rybakina (trái) và Sabalenka trên bục nhận giải sau trận chung kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 31/1. Ảnh: Reuters

Chiến thắng này càng khẳng định Rybakina đang là tay vợt có phong độ cao nhất của quần vợt nữ. Danh hiệu Grand Slam thứ hai của tay vợt 26 tuổi đến sau khi cô khép lại mùa giải trước bằng chức vô địch WTA Finals, với chiến thắng áp đảo trước chính Sabalenka ở chung kết. Mới tháng 7 vừa qua, Rybakina còn chật vật ngoài top 10, nhưng hai danh hiệu này đã củng cố vị thế của cô trong nhóm tinh hoa khi trở lại thứ bậc cao nhất sự nghiệp, số 3 thế giới.

Khi Rybakina giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon năm 2022, không nhiều người nghĩ phải gần bốn năm sau cô mới có thêm Grand Slam, xét trên bộ kỹ năng toàn diện và sự điềm tĩnh của cô. Rybakina đã mất rất nhiều thời gian để có thể thi đấu chắc tay, ở đẳng cấp cao như vậy trong tuần thứ hai của một giải Grand Slam. Chiến thắng trên sân Rod Laver hôm 31/1 như lời khẳng định rằng cô sẽ thường xuyên cạnh tranh với Sabalenka, Iga Swiatek và Coco Gauff cho những danh hiệu lớn nhất của quần vợt nữ.

Những khó khăn của Rybakina còn kéo ra cả ngoài sân đấu trong những năm gần đây. Thời điểm này năm ngoái, tay vợt Kazakhstan thi đấu trên WTA Tour mà không có HLV gắn bó lâu năm Stefano Vukov, sau khi ông bị Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) đình chỉ vì cáo buộc lạm dụng lời nói đối với Rybakina. Tuy nhiên, tay vợt này công khai phản đối án đình chỉ và vẫn tiếp tục tập luyện cùng ông bên ngoài các giải đấu.

Lệnh đình chỉ của Vukov được dỡ bỏ sau kháng cáo vào tháng 8 năm ngoái, và sự trở lại của ông trùng hợp với đà thăng hoa trong phong độ của Rybakina. Cô là tay vợt thắng nhiều trận nhất trên WTA Tour trong năm nay.

Rybakina nâng cup vô địch, sau trận chung kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 31/1. Ảnh: Reuters

Mái che sân Rod Laver đóng lại là lợi thế cho Rybakina, khi cô từng thắng ở lần đối đầu gần nhất với Sabalenka khi thi đấu trong nhà, tại WTA Finals 2025. Ở game giao bóng mở màn của Sabalenka, Rybakina có hai cú trả giao ghi winner, lập tức đặt tay vợt số 1 vào thế bị dồn ép nghẹt thở.

Lần đầu tiên tại giải, Sabalenka lép vế trong các pha đôi công cuối sân khi Rybakina làm chủ trong 20 phút đầu trận. Sau khi thắng game đỡ bóng sớm, Rybakina dễ dàng giữ các game giao bóng đến giữa set. Khi tay vợt Belarus tạo được áp lực, kiếm được hai break-point ở tỷ số 3-4, Rybakina đáp trả bằng một loạt cú giao bóng uy lực tạo ra sự khác biệt để cô khép lại set đấu.

Sau set đầu choáng váng, Sabalenka dần lấy lại tinh thần. Hạt giống số 1 giao bóng tốt hơn sau game mở màn, giữ chắc các game giao đồng thời gây áp lực lên game của Rybakina. Sau khi Rybakina cứu năm break-point đầu tiên, thế trận đã xoay chiều ở tỷ số 5-4 nghiêng về Sabalenka. Tay vợt số 1 thế giới tung đòn quyết định, trừng phạt cú giao bóng hai và thắng trắng game trả giao để buộc trận đấu bước vào set cuối.

Sabalenka tận dụng đà hưng phấn, nhanh chóng vươn lên dẫn 3-0 ở set ba trước một Rybakina ngày càng tỏ ra dè dặt và thụ động. Thế trận tưởng như đổi chiều. Nhưng tay vợt số 5 thế giới đào sâu nội lực, ở lại với set đấu bằng những game giao bóng chắc chắn và bắt đầu gây áp lực ngược lại cho Sabalenka.

Từ thế bị dẫn 0-3, Rybakina thể hiện thứ quần vợt đẳng cấp cao như ở set đầu. Cô tung ra những cú đánh đầy uy lực về hai góc sân và giành lại thế trận từ tay vợt hay nhất thế giới. Cú giao bóng của cô đạt đến mức hoàn hảo, đặc biệt trong những thời khắc quyết định. Rybakina khép lại hành trình bốn năm tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ hai bằng một cú ace sấm sét, lạnh lùng và dứt khoát.

Trong lần thứ tư liên tiếp vào chung kết Australia Mở rộng, Sabalenka nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở trận đấu cuối. Một lần nữa tay vợt Belarus phải lấy khăn lau những giọt nước mắt tại sân Rod Laver, sau khi từng thua Madison Keys với kịch bản tương tự tại giải năm ngoái.

Vy Anh