BrazilTay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka kéo dài kỳ nghỉ cuối năm khi tới quê nhà của bạn trai Brazil và khoe hình ảnh bơi cạnh cá mập.

Sau khi nghỉ dưỡng ở quần đảo Maldives tuần trước, Sabalenka bay tới Brazil cùng bạn trai doanh nhân Georgios Frangulis để dự sự kiện của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Sự kiện có cả huyền thoại quần vợt nam Brazil, Gustavo Kuerten.

Chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng chụp từ sự kiện trên trang cá nhân, Sabalenka viết: "Một buổi tối tuyệt vời bên những người bạn để mừng một năm thành công". Cô sau đó đăng video mặc bikini và lặn biển cùng bạn trai bên một đàn cá mập.

Sabalenka bơi cùng cá mập ở Brazil Sabalenka lặn biển cùng bạn trai ở Brazil.

Sabalenka có hơn 6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó riêng Instagram là 3,6 triệu. Các bài đăng khoe ảnh nghỉ dưỡng của Sabalenka thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Tay vợt sở hữu bốn Grand Slam còn một tháng nghỉ dưỡng nữa, trước khi tái xuất bằng trận giao hữu với Nick Kyrgios tại Dubai hôm 28/12. Sabalenka cũng xác nhận sẽ dự giải Brisbane International dịp năm mới để chuẩn bị cho Australia Mở rộng, nơi cô hai lần vô địch.

Trái với sự mạnh mẽ trên sân đấu, Sabalenka gần đây thường xuyên xuất hiện quyến rũ trong những bộ bikini. The Sun cho rằng việc đăng tải nhiều hình ảnh bikini là động thái để đáp trả những bình luận của đồng nghiệp Marta Kostyuk về sự "nam tính" của cô.

Sabalenka trong kỳ nghỉ ở Brazil. Ảnh: Instagram

Sabalenka đoạt bốn danh hiệu trong năm 2025, nhưng bỏ lỡ nhiều vinh quang cao quý. Cô thua bốn trận chung kết lớn là Australia Mở rộng, Indian Wells, Roland Garros và WTA Finals. Tay vợt Belarus cũng bị loại ở bán kết Wimbledon, trước khi vô địch Mỹ Mở rộng để giữ chắc vị trí số một thế giới.

Sabalenka kết thúc mùa giải 2025 với những kỷ lục, gồm số trận thắng nhiều nhất (63), tổng điểm cao nhất (10.870) và kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử trong một năm (15 triệu USD).

Vy Anh