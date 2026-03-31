Sabalenka bị ám ảnh với thất bại

MỹSau khi vô địch ở Indian Wells và Miami, tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka tiết lộ cô từng ghét bản thân vì những trận chung kết thua đau một năm qua.

"Tôi ghét thất bại. Tôi ghét cảm giác khi thua một trận đấu", Sabalenka nói sau khi vô địch Miami Mở rộng hôm 29/3. "Tôi luôn nghĩ về tennis. Khi thua, tôi không thể ngủ nổi. Tôi ghét bản thân vì những sai lầm khiến mình thua trận".

Sabalenka cho biết những trận thua ở chung kết Grand Slam trong quá khứ từng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Tuy vậy, tay vợt Belarus cũng nhấn mạnh chính điều này giúp cô luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất mỗi khi vào sân và luôn cố gắng làm mọi thứ có thể để thắng.

"Bước vào trận chung kết Miami, tôi tự nhủ không thể thua trận này", Sabalenka nói thêm. "Tôi sẽ chiến đấu cho từng điểm số và không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bản thân. Tôi phải luôn tập trung và tìm cách giải quyết nếu cần".

Sabalenka mừng chức vô địch, sau trận chung kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 29/3. Ảnh: Reuters

Tâm thế khác biệt đó góp phần giúp Sabalenka hạ Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3 ở chung kết. Tay vợt 27 tuổi hoàn tất "Sunshine Double" khi vô địch liên tiếp Indian Wells Mở rộng và Miami Mở rộng. Ở cả hai giải, Sabalenka đều vào chung kết mà không thua set nào, trước khi lần lượt đánh bại Elena Rybakina và Gauff sau ba set.

"Tôi liên tục nhắc bản thân rằng mình đủ mạnh", Sabalenka nói thêm. "Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ nên khi nghi ngờ bản thân, tôi tự kéo mình trở lại và nghĩ rằng: ‘Không, bạn đủ tốt để làm được’".

Trong sự nghiệp, Sabalenka từng thua nhiều trận đấu lớn, trong đó có ba trận chung kết Grand Slam từ đầu năm 2025, trước Madison Keys, Rybakina và Gauff. Ngoài sân đấu, Sabalenka mới đính hôn trước Indian Wells và nhận nuôi chú chó mới.

"Hiện tại tôi thấy mình cứ như sống trong giấc mơ", Sabalenka nói việc ổn định tâm lý giúp cô chơi tốt hơn. "Có những lúc bạn rất cảm xúc và quên mọi thứ khiến kết quả không tốt. Nhưng ở những trận chung kết gần nhất, tôi đã giữ tinh thần vững vàng và tích cực hơn".

Vy Anh