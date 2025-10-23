Sá xị Chương Dương lỗ liên tiếp 19 quý

Doanh thu tăng nhẹ nhưng chi phí cố định vẫn lớn khiến Sá xị Chương Dương lỗ khoảng 26,5 tỷ đồng trong quý III - quý thứ 19 liên tiếp.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương - SCD) cho thấy doanh thu thuần đạt gần 34,1 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ khoảng 5,8%. Tuy nhiên, mức lỗ sau thuế lại cao hơn gấp đôi, lên mức 26,5 tỷ đồng. Đây là quý thứ 19 liên tiếp, doanh nghiệp này có lợi nhuận âm. Tổng lỗ lũy kế đến nay lên tới gần 340 tỷ đồng.

Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn mang về lãi gộp cho Chương Dương gần 7,3 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 18%. Song doanh thu hoạt động tài chính sụt gần một nửa về gần 397 triệu đồng. Thêm vào đó, nhóm các chi phí cố định vẫn lớn hơn khiến SCD chịu lỗ. Kỳ này, chi phí bán hàng tăng thêm 4 lần lên trên 15,7 tỷ đồng, chiếm phần lớn là tiền thuê đất và nhân viên.

Lỗ liên tiếp khiến vốn chủ sở hữu của Sá xị Chương Dương âm hơn 150,7 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Tổng nợ phải trả nhích nhẹ lên trên 743 tỷ đồng. Chiếm tới 85% trong số này là vay nợ tài chính với tổng cộng khoảng 631,5 tỷ đồng. Điều này khiến hàng quý, doanh nghiệp phải tốn hơn chục tỷ chi phí tài chính.

Chương Dương, tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp). Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước. Thế mạnh của Chương Dương là nước giải khát có gas, trong đó tiêu thụ ổn định nhất là dòng sản phẩm sá xị. Nhờ dòng sản phẩm này mà kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2016 luôn ổn định với mức lợi nhuận 20-30 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, trong khi nhiều thương hiệu đồ uống tràn ngập thị trường, Sá xị Chương Dương ngày càng thất thế với công nghệ cũ từ những năm 2000. Sau khi công ty mẹ Sabeco (SAB) về tay người Thái, SCD có đợt hồi sinh trước khi dịch bệnh ập đến. Ban lãnh đạo mới chọn tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động và tìm giải pháp cải thiện doanh số từ mở rộng kênh phân phối, đầu tư mạnh về bao bì, khuyến mãi.

Từ tháng 5/2024, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SCD vì công ty lỗ ba năm liên tục trong giai đoạn 2021-2023 và vốn điều lệ xuống mức âm. Cổ phiếu này đã chuyển về sàn UPCoM và đang bị hạn chế giao dịch.

Một lon sá xị Chương Dương. Ảnh: SCD

Năm nay, Chương Dương kỳ vọng doanh thu đạt 260 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2024. Kế hoạch này dựa vào sản lượng tiêu thụ ước đạt trên 4 triệu lít khi mở thêm mạng lưới phân phối ở miền Nam, miền Trung và ra mắt thêm sản phẩm mới. Dù vậy, công ty dự báo tiếp tục lỗ 80,5 tỷ đồng, hơn năm ngoái 20 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp thường niên cuối tháng này, ban lãnh đạo cho biết chi phí vận hành sẽ được tối ưu nhưng lỗ đậm vì lãi suất của những khoản vay trước đây cao, cộng thêm tiền thuê đất gần 50 tỷ đồng một năm. Hồi tháng 9, Chương Dương đề xuất gia hạn hai khoản nợ tổng cộng gần 488 tỷ đồng vay tín chấp từ công ty mẹ Sabeco do chưa đủ khả năng thanh toán. Hội đồng quản trị nhấn mạnh nếu không được gia hạn, SCD có thể phải đối mặt nguy cơ phá sản.

Thời gian tới, Chương Dương sẽ tập trung vào việc mở rộng và củng cố hệ thống phân phối, đồng thời đa dạng sản phẩm. Mục tiêu của họ là sẽ "khẳng định lại vị thế một thời vang danh 'ông vua' nước giải khát sá xị tại Việt Nam".

Công ty cũng sẽ mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp với dự án Mỹ Phước 3, hiện đã cho thuê khoảng 53% diện tích. Công ty kỳ vọng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tròn 100% từ năm 2026, sau khi đã hoàn thiện đủ thủ tục giấy phép hoàn công và vận hành kho.

