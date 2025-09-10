Sá xị Chương Dương lo phá sản nếu không được gia hạn nợ

Do hụt dòng tiền, chủ sở hữu thương hiệu Sá xị Chương Dương lo phá sản nếu không được kéo dài thời gian trả nợ gần 490 tỷ đồng.

Trong tờ trình gửi cổ đông mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD) cho biết dòng tiền kinh doanh đang sụt giảm nhanh chóng. Công ty đã chủ động trì hoãn tối đa các khoản phải trả nhà cung cấp, kiểm soát chặt chi phí và tìm phương án bổ sung vốn để hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, tháng 10 và tháng 12 tới đây, công ty có hai khoản nợ lớn phải trả cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Dư nợ này gần 490 tỷ đồng, chiếm đến 66% tổng nợ. Công ty cho biết hiện chưa đủ khả năng trả nợ bởi nếu thực hiện thì dòng tiền bị thiếu trầm trọng.

Sá xị Chương Dương trên kệ siêu thị. Ảnh: Phương Đông

Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương đang xin ý kiến cổ đông để kéo dài thời gian trả hai khoản nợ này tối đa một năm. Ngoài tư cách chủ nợ, Sabeco hiện là công ty mẹ nắm quyền chi phối Sá xị Chương Dương với hơn 62% vốn. Do đó, doanh nghiệp này có thể đồng ý hoặc phủ quyết đề xuất của công ty con.

"Trong trường hợp nội dung này không được thông qua, công ty có thể đối mặt với nguy cơ phá sản", ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương viết trong tờ trình.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm nay, Sá xị Chương Dương cho biết không có lý do gì để công ty mẹ không tiếp tục hỗ trợ họ về mặt tài chính.

Dòng tiền và tình hình tài chính của Sá xị Chương Dương kém khả quan bởi chuỗi lỗ 18 quý liên tiếp. Nửa đầu năm nay, họ thu hơn 76 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế xấp xỉ 47 tỷ đồng. Ban lãnh đạo liệt kê nhiều nguyên nhân khiến kết quả bết bát như sản lượng bán hàng chưa như kỳ vọng do mùa mưa đến sớm hơn mọi năm, chi phí lãi vay và chi phí thuê đất cao.

Khoản lỗ mới nhất nâng lỗ lũy kế lên 313 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 124 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, công ty có gần 740 tỷ đồng nợ phải trả, vượt quá giá trị tài sản.

Sá xị Chương Dương kỳ vọng năm nay doanh thu 260 tỷ đồng, tăng 42% so với năm ngoái. Mục tiêu này đưa ra dựa trên kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối ở miền Nam, miền Trung và ra mắt sản phẩm mới. Dù vậy, công ty dự tính sẽ lỗ 80 tỷ đồng, nhiều hơn năm trước 15 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh nửa năm, ban lãnh đạo cho biết đang cố gắng khắc phục lỗ bằng việc tăng độ phủ và kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng. Tối ưu chi phí cũng được nhận định là yếu tố giúp cải thiện kết quả kinh doanh.

Phương Đông