Sà lan đâm cầu Ghềnh do 'thuyền trưởng không quan sát'

Đồng NaiKhi sà lan đến cầu Ghềnh, thuyền trưởng không quan sát dẫn đến va chạm gây hư hỏng, ảnh hưởng đến tuyến đường sắt Bắc Nam.

Chiều 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan, nguyên nhân sự cố được xác định là thuyền trưởng không chú ý quan sát, sà lan không bảo đảm chiều cao khi qua khoang thông thuyền nên va chạm dầm cầu.

Các cơ quan chức năng thị sát hiện trường cầu Ghềnh sau tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó vào trưa cùng ngày, sà lan Thành Đạt 86 chạy từ khu vực cầu Hóa An về TP HCM, do nam thanh niên 26 tuổi, quê Ninh Bình điều khiển. Khi đến cầu Ghềnh, phần cột bít ở đầu sà lan vướng vào mặt dưới cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm.

Thời điểm xảy ra sự cố, thủy triều đang xuống. Cú va chạm làm cầu rung lắc mạnh, 6 xe máy chạy trên cầu ngã vào lan can, 6 người bị thương nhẹ, trong đó hai người phải nhập viện.

Theo cơ quan chức năng, va chạm làm dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của cầu Ghềnh bị cong vênh, biến dạng, đường ray lệch phương hướng. Kiểm tra ban đầu cho thấy thuyền trưởng và các thuyền viên không có nồng độ cồn.

Sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu sau tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Ngành đường sắt đang kiểm tra, giám định thiệt hại và lên phương án sửa chữa để sớm khôi phục. Sự cố khiến khoảng 2.000 hành khách đi tàu trong ngày phải trung chuyển giữa ga Biên Hòa và Dĩ An để tiếp tục hành trình. Dự kiến cầu sẽ được sửa chữa trong 5–7 ngày.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Năm 2016, một sà lan từng đâm sập cầu này. Sau đó, Chính phủ xây dựng cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay, ngoài đường sắt còn có hai lối dành cho xe máy.

Phước Tuấn