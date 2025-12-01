S&P Global: Sản xuất Việt Nam vẫn tăng trưởng dù gián đoạn do bão

Bão lũ gây ra một số gián đoạn với ngành sản xuất Việt Nam trong tháng qua nhưng tình hình chung vẫn mở rộng, theo S&P Global.

Báo cáo mới công bố của S&P Global cho biết Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 ngành sản xuất Việt Nam đạt 53,8 điểm. Kết quả này giảm nhẹ so với tháng 10 nhưng vẫn tiếp đà cải thiện, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Theo nhà phân tích dữ liệu Mỹ, doanh nghiệp tham gia khảo sát phản ánh bão lớn làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khả năng hoàn thành công việc đúng hạn. Thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Ngoài ra, chi phí nguyên vật liệu cũng leo thang khi nguồn cung hạn chế. Giá đầu đã tăng, với tốc độ nhanh thứ nhì kể từ tháng 7/2024. Các công ty phần nào chuyển gánh nặng chi phí cho khách hàng, bằng cách tăng giá đầu ra.

Nhà máy sản xuất thép tại Dung Quất tại tháng 4/2024. Ảnh: Giang Huy

Dù gặp thách thức thời tiết, ngành sản xuất Việt Nam nhìn chung vẫn tốt lên 5 tháng liên tiếp. Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết đã tăng trưởng duy trì đã mở ra thời điểm cuối năm tích cực.

"Tăng trưởng được ghi nhận mặc dù có sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất do thời tiết mưa bão trong những tuần gần đây", ông nói. Sản lượng sản xuất tháng 11 đã tăng 7 tháng liền, dù một số doanh nghiệp nói thời tiết đã hạn chế đến hoạt động.

Tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp đơn hàng cải thiện, dù có chậm lại so với tháng 10. Riêng đơn hàng xuất khẩu tăng nhanh hơn, với tốc độ cao của 15 tháng. Doanh nghiệp cho biết nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc đại lục và Ấn Độ.

Dự báo tình hình 2026, S&P Global cho biết kỳ vọng tăng số lượng đơn đặt hàng mới và hy vọng điều kiện thời tiết ôn hòa hơn đã hỗ trợ sự lạc quan về triển vọng sản lượng trong năm tới. Theo đó, gần một nửa số người trả lời khảo sát dự báo tăng sản lượng. Tâm lý kinh doanh chung đạt mức cao của 17 tháng.

Khảo sát Global Trade Pulse của HSBC mới đây cũng cho hay 73% doanh nghiệp Việt được hỏi đã cảm thấy thông suốt hơn về tác động của các chính sách thương mại đối với hoạt động kinh doanh so với 6 tháng trước.

Ông Surajit Rakshit, Giám đốc toàn quốc Khối Giải pháp Thương mại Toàn cầu của HSBC Việt Nam nhận xét doanh nghiệp đang thích ứng với bối cảnh hiện tại. "Trong khi nỗi lo về doanh thu đã giảm nhẹ so với trước đây, họ vẫn nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn", ông nói.

Do đó, các công ty đã thực hiện nhiều biện pháp ứng phó biến động thương mại toàn cầu như chuyển chi phí sang khách hàng, tăng hiệu quả vận hành hoặc năng suất, đàm phán lại hợp đồng và đầu tư vào tự động hóa, AI.

Họ còn gia tăng xuất hàng sang Singapore, Trung Quốc đại lục, Pháp, Thái Lan và Nhật Bản. Đồng thời, tăng phụ thuộc các hành lang thương mại khu vực và châu Âu. 50% nhóm công ty có doanh thu 500 triệu – 2 tỷ USD tập trung hơn vào khu vực Đông Nam Á; 46% nhóm này hướng đến Đông và Bắc Á. Nhìn chung, có đến 90% doanh nghiệp Việt được hỏi đang cảm thấy tự tin có thể phát triển thương mại quốc tế trong 2 năm tới, so với mức trung bình toàn cầu là 87%.

Viễn Thông