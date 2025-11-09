Rybakina giành khoản tiền thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt nữ

Arab SaudiHạt giống số sáu Elena Rybakina hạ tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka 6-3, 7-6(0) ở chung kết WTA Finals, qua đó nhận 5,23 triệu USD tiền thưởng.

Mức thưởng này dành cho tay vợt vô địch WTA Finals với thành tích bất bại, cao hơn kỷ lục cũ 5 triệu USD mà Sabalenka từng nhận tại Mỹ Mở rộng 2025. Sabalenka dù thua ở chung kết tại Riyadh, Arab Saudi hôm 8/11, vẫn nhận 2,69 triệu USD tiền thưởng cho á quân giải đấu gồm tám tay vợt hay nhất năm.

Rybakina mừng danh hiệu WTA Finals, trên sân King Saud University, Riyadh, Arab Saudi hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Rybakina chính là tay vợt giành vé cuối cùng tham dự ATP Finals năm nay. Trong hành trình đăng quang ở giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm, Rybakina lần lượt hạ Amanda Anisimova, Iga Swiatek, Ekaterina Alexandrova ở vòng bảng, Jessica Pegula ở bán kết và Sabalenka ở chung kết.

Tay vợt Kazakhstan thắng 11 trận liên tiếp trong giai đoạn cuối mùa, kết thúc năm với ba danh hiệu, tại Strasbourg, Ningbo và Riyadh. Rybakina xếp thứ hai về số danh hiệu trong năm, chỉ sau Sabalenka (4 danh hiệu), và ngang bằng Swiatek cùng Pegula. 58 chiến thắng mùa này cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Rybakina.

Set đầu ở chung kết WTA Finals là màn đấu sức căng thẳng với những cú giao bóng uy lực từ cả hai bên, cho đến khi Rybakina tìm được nhịp thi đấu ở giữa set. Cô thắng trắng game trả giao để dẫn 4–2, rồi khép lại set với tỷ số 6-3 khi Sabalenka đánh hỏng.

Sang set hai, Sabalenka cứu hai break-point ở game thứ ba và thêm hai break-point nữa ở tỉ số 4–4. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới sụp đổ trong loạt tie-break, thua 0-7. Điều này hiếm thấy ở Sabalenka, người lập kỷ lục thắng 22 loạt tie-break trong mùa, nhiều nhất trong Kỷ nguyên Mở.

Trận chung kết dài 1 giờ 47 phút chứng kiến Rybakina tung ra 13 cú ace và tận dụng thành công một trong sáu break-point. Sabalenka có năm cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Sau khi vô địch WTA Finals, Rybakina gây xôn xao dư luận khi từ chối chụp ảnh chung với CEO WTA Portia Archer. Năm ngoái, báo cáo điều tra của WTA cho thấy HLV Stefano Vukov của Rybakina bạo hành tinh thần và thể xác cô. Kết quả là WTA đình chỉ Vukov, cấm ông huấn luyện và không cấp thẻ tham dự các giải đấu một năm, sau khi kết thúc cuộc điều tra vi phạm quy tắc ứng xử.

Lệnh cấm được dỡ bỏ vào tháng 8 năm nay. Rybakina luôn cố bảo vệ hình ảnh của Vukov, khẳng định ông chưa từng đối xử tệ với cô. Tay vợt 26 tuổi tiến đến ôm Vukov đầu tiên, sau khi đăng quang ở WTA Finals hôm 8/11.

Về phần Sabalenka, tay vợt Belarus không suy sụp sau thất bại: "Tôi đã làm hết sức. Hôm nay không thành công, nhưng tôi có rất nhiều điều để tự hào. Tôi rời giải mà không chút thất vọng nào, chỉ cảm thấy tự hào về bản thân và những gì mà tôi cùng đội ngũ đã đạt được".

Sabalenka kết thúc mùa giải 2025 với những kỷ lục, gồm số trận thắng nhiều nhất (63), tổng điểm cao nhất (10.870) và kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử trong một năm (15 triệu USD).

Vy Anh