Ryan Peake - từ tù nhân tới nhà vô địch golf

Từng ngồi tù 5 năm, golfer người Australia Ryan Peake trở lại và đăng quang ở sự kiện New Zealand Open tuần qua.

Ryan Peake và hành trình từ tù nhân tới nhà vô địch golf Hành trình kỳ diệu đến vinh quang của Peake.

Peake là golfer triển vọng khi còn trẻ. Cùng Cameron Smith, anh được xem là tài năng hàng đầu của xứ sở Kangaroo, khi vô địch Trans-Tasman Cup ở tuổi 17. Giờ đây, Smith sở hữu 12 danh hiệu, trong đó có chức vô địch The Open, kèm bản hợp đồng 140 triệu USD với LIV Golf.

Vị thế khác biệt xuất phát từ những hành trình trái ngược. Khác với người đồng đội thuở niên thiếu, Ryan Peake đã đi sai đường. Thay vì tập trung vào thể thao, anh chọn thế giới của các băng đảng motor. Đời sống sai trái khiến Peake phải bước vào nhà tù. Ở tuổi 21, anh bị kết án 5 năm tù giam vì tội hành hung.

Năm 2022, lúc Cameron Smith đăng quang ở The Open, Ryan Peake cũng trở lại với đời sống golf chuyên nghiệp. Quá khứ tù tội suýt ngăn cản Peake đạt được thành công tuần qua. Anh tưởng như phải bỏ lỡ giải đấu, khi các nhân viên hải quan của New Zealand đã giữ lại giấy tờ để xem xét kỹ hơn về trường hợp nhập cảnh, do tiền án phạm tội nghiêm trọng. Giấy thông hành chỉ được cấp trước 36 tiếng so với cú phát bóng đầu tiên của Peake.

Vy Anh