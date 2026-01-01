Rượu giả khiến 7 người ở Hải Phòng ngộ độc, một người chết

Mẫu rượu chứa 30,3% methanol (cồn công nghiệp) và chỉ 1,84% ethanol, được xác định là rượu giả gây ngộ độc cho 7 người uống.

Ngày 1/1, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết 6 bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm vào cuối tháng 12 trong tình trạng rối loạn hô hấp, toan chuyển hóa nặng, trong đó hai người bị tổn thương thần kinh thị giác. Họ cùng nhóm 7 người uống 5 lít rượu trong một bữa tiệc. Một người trong nhóm này đã tử vong trước khi được cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân cho thấy nồng độ methanol trong máu dao động từ 44,6 đến 256,9 mg/dL. Mẫu rượu họ uống chứa 30,3% methanol trong khi ethanol chỉ chiếm 1,84%.

"Đây là rượu giả pha từ cồn công nghiệp methanol, không phải rượu gạo hay rượu truyền thống. Rượu tự nấu nếu có methanol cũng chỉ ở dạng vết và không thể gây ngộ độc nặng", TS Nguyên nói.

Hiện 6 bệnh nhân đều hồi phục và được xuất viện.

Mẫu rượu gây ngộ độc. Ảnh: Nguyên Hà

Vụ ngộ độc bắt nguồn từ một bữa tiệc tối tại gia đình có 11 người tham dự nhưng chỉ 7 người trên uống rượu ngâm thảo dược. Sáng hôm sau, 7 người xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt, khó thở; những người không uống rượu không xảy ra bất thường.

Methanol là chất cực độc, không màu, mùi vị khó phân biệt với ethanol. Ban đầu, người uống có thể say tương tự rượu thông thường, nhưng sau 8-48 giờ, methanol chuyển hóa thành axit formic gây toan chuyển hóa nặng, tổn thương não, thần kinh thị giác, thở nhanh sâu và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Trung tâm Chống độc Bạch Mai, tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol rất cao, khoảng 30% ngay cả khi được điều trị chuyên sâu, và có thể lên tới 50% ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện điều trị kịp thời. Bệnh cảnh mù mắt, hôn mê do methanol dễ bị nhầm với đột quỵ, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Các bác sĩ cảnh báo vấn nạn rượu giả, cồn sát trùng giả chứa methanol vẫn len lỏi trong cộng đồng. Methanol là hóa chất công nghiệp được nhập khẩu và sản xuất với số lượng lớn, nhưng khâu quản lý còn lỏng lẻo, dễ bị pha trộn thành rượu giả gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.

Đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc và tử vong do methanol trong rượu giả, song rất ít trường hợp sản xuất, buôn bán bị xử lý nghiêm. Đây là lỗ hổng lớn trong quản lý hóa chất và an toàn thị trường, theo TS Nguyên. Nếu không được khắc phục, nguy cơ ngộ độc rượu giả sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, liên hoan.

"Bệnh viện đã báo cáo vụ ngộ độc cho Bộ Y tế, đồng thời thông tin tới Sở Y tế và công an địa phương để truy tìm nguồn gốc rượu độc, ngăn chặn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng", bác sĩ Nguyên nói.

Lê Nga