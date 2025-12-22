Một người tử vong, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc rượu

Hải PhòngSau bữa ăn tại gia đình, nhiều người có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc rượu chứa methanol, ngành y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý.

Ngày 21/12, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng tập trung mọi nguồn lực cứu chữa các nạn nhân, đồng thời truy xuất tận cùng nguồn gốc loại rượu trong vụ việc khiến một người chết, nhiều người nhập viện. Cơ quan này đề nghị y tế địa phương đình chỉ lưu thông ngay lập tức các sản phẩm nghi ngờ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm để ngăn chặn hậu quả lan rộng.

Trước đó, báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra sau bữa cơm tại gia đình ông Cà Ngọc Chung, trú phường Tứ Minh. Những người tham gia bữa ăn lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường như hoa mắt, chóng mặt, khó thở. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, một trường hợp đã tử vong, nhiều người khác đang phải điều trị tích cực.

Đánh giá về các sự cố tương tự, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, nhận định nguyên nhân chủ yếu do người dân uống phải rượu giả, cồn sát trùng pha chế từ cồn công nghiệp methanol.

Theo chuyên gia này, methanol khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit formic, tấn công trực tiếp và gây tổn thương nặng nề lên các cơ quan, đặc biệt là thần kinh thị giác và não bộ. Điểm nguy hiểm nhất của loại độc chất này là tính "trá hình". Methanol có vị hơi ngọt, uống vào gây say giống rượu truyền thống nên nạn nhân rất khó phân biệt và thường mất cảnh giác.

Quá trình chuyển hóa của methanol diễn ra âm thầm, kín đáo. Khi cơ thể bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài, nội tạng thường đã tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất hoàn toàn chức năng. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, do nhập viện muộn, tỷ lệ tử vong ở các ca ngộ độc methanol rất cao, chiếm khoảng 30-50%.

Lê Nga