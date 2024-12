Rước họa khi tự 'lột da' cấp tốc đón Tết

Nhiều chị em mua sản phẩm lột, làm trắng da cấp tốc tại nhà, song bị nhiễm trùng, dị ứng, phát ban, thậm chí bỏng da, hoại tử.

Giáp Tết, nhiều phụ nữ dành thời gian để chăm sóc, thẩm mỹ da mặt, mong có diện mạo trẻ đẹp trong năm mới. Ngoài dịch vụ như tiêm, nâng cơ, trẻ hóa da..., mọi người còn tìm hiểu các phương pháp làm trắng cấp tốc.

Trên mạng xã hội, các sản phẩm lột da làm trắng được bán tràn lan với nhiều giá tiền và thành phần khác nhau. Người bán quảng cáo khách hàng chỉ cần "thoa một lớp trên da, đợi 30 phút, sau đó vệ sinh lại với nước để loại bỏ da chết, xấu, giúp da trắng sáng nhanh" hơn so với các phương pháp uống thuốc hoặc thoa kem truyền thống.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cảnh báo rằng nhiều người đang nhầm lẫn giữa peel da khoa học và các phương pháp lột tẩy hóa chất không an toàn.

Peel da khoa học sử dụng các hoạt chất như AHA, BHA, TCA với liều lượng phù hợp để loại bỏ tế bào chết, kích thích tái tạo da. Trong khi đó, các sản phẩm lột da trôi nổi trên thị trường thường chứa hóa chất không rõ nguồn gốc, có thể là axit mạnh hoặc corticoid. Việc sử dụng những sản phẩm này dễ gây bong tróc, bỏng rát, làm mỏng da, khiến da nhạy cảm, giãn mạch máu và suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Hậu quả của việc tự ý lột da tại nhà không chỉ dừng lại ở kích ứng hay viêm nhiễm mà còn có thể dẫn đến rối loạn sắc tố, sẹo vĩnh viễn hoặc tái phát các bệnh lý da liễu như Herpes simplex.

Gần đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tiếp nhận nhiều ca tai biến do lột da không an toàn. Đơn cử, một phụ nữ 50 tuổi sau khi dùng sản phẩm lột trắng thấy da mỏng, khô, xuất hiện mạch máu li ti, ngứa rát và bong vảy. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tai biến da do corticoid.

Trường hợp khác, cô gái 18 tuổi tự lột da để trị mụn, nhưng sau khi sử dụng, da sưng đỏ, nổi mẩn li ti, xuất hiện các cục nhọt sưng viêm đau nhức, phải nhập viện điều trị.

Tương tự, nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội, lên mạng tìm mỹ phẩm, được giới thiệu loại kem tẩy da từ thiên nhiên, "giúp làn da mịn màng như em bé". Cô chi hai triệu đồng cho một liệu trình. Một ngày sau, da mặt cô xuất hiện tổn thương đỏ, đau rát, từng mảng da thẫm màu loang lổ khắp mặt. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm da, kích ứng, biến chứng tăng sắc tố sau viêm, nguy cơ bị thâm và sẹo lâu dài vì lột da quá sâu bằng các hóa chất.

Chị em nên cẩn trọng khi sử dụng sản phẩm lột tẩy da. Ảnh: Theo Healthline

Để đảm bảo an toàn, mọi người nên lựa chọn sản phẩm và phương pháp phù hợp. Nếu muốn tái tạo lại da, bạn nên thực hiện tại các cơ sở y tế hoặc phòng khám để đánh giá tình trạng da, lựa chọn phương pháp phù hợp, giảm tác dụng phụ, theo bác sĩ Thảo.

Ngoài ra, bạn nên chăm sóc da đúng cách và thường xuyên. Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời bằng việc thoa kem chống nắng phổ rộng, có SPF từ 30 trở lên, thoa mỗi ngày, đủ lượng, lặp lại sau mỗi 2-3 giờ nếu hoạt động dưới ánh nắng thường xuyên hoặc ra mồ hôi nhiều.

Bên cạnh đó, nên kết hợp với các biện pháp tránh nắng cơ học như mang khẩu trang, mặc quần áo dày, tối màu, đeo kính râm và đội mũ rộng vành. Sử dụng sản phẩm dưỡng trắng an toàn và duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt lành mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo không có phương pháp và công nghệ ít xâm lấn nào có thể "làm đẹp tức thì" hay "làm trắng cấp tốc" chỉ sau một buổi như quảng cáo. Việc làm đẹp cần thời gian, cần chăm sóc và thực hiện tại cơ sở uy tín mới lâu bền.

Thùy An