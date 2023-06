Rước họa khi siết eo con kiến bằng áo sinh nhiệt

Hà NộiHoa, 30 tuổi, mặc áo sinh nhiệt để ép mỡ, siết eo, vài ngày sau cảm giác khó thở, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, mệt mỏi.

Sinh xong con thứ hai, Quỳnh Hoa, ở Đống Đa, làm việc trong lĩnh vực khách sạn, tăng gần 15 kg, vòng eo 75 cm. Nghe người bán hàng tư vấn áo sinh nhiệt giúp "đốt cháy mỡ chỉ trong hai tuần", chị chi hơn một triệu đồng mua hai sản phẩm.

Thời gian đầu mặc áo, vùng bụng và eo của người phụ nữ liên tục đổ mồ hôi, khiến Hoa nghĩ cơ thể đang đào thải mỡ để giảm cân, nên chị chỉ cởi áo khi ngủ và tắm. Thi thoảng, Hoa cảm thấy khó thở do áo ép chặt vào bụng, khó khăn khi đứng lên ngồi xuống. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, chị đặt niềm tin vào công dụng của áo sinh nhiệt, không tập thể dục cũng như ăn uống lành mạnh. Sau hai tuần, số đo vòng eo của Hoa không thay đổi, chị luôn khát nước và mệt mỏi do cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

Cũng muốn ép cân nhanh nhưng không phải ăn kiêng, tập luyện, Xuân, 29 tuổi, ở Hà Đông, chi hai triệu đồng mua áo sinh nhiệt được quảng cáo nguồn gốc từ Hàn Quốc. Người bán nói sản phẩm làm từ chất liệu tự nhiên, không hại da và gây dị ứng.

Một tháng sau, Xuân tái phát bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nguyên nhân do chiếc áo ép chặt vào thành bụng, đẩy axit trào lên cổ, gây buồn nôn, ợ chua, bỏng rát niêm mạc họng. Bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, chống viêm, dạ dày, yêu cầu Xuân tuyệt đối không dùng áo sinh nhiệt.

"Tiền mất tật mang, không giảm được cân nào, lại tốn thêm gần 5 triệu đồng khám và mua thuốc chữa bệnh", người phụ nữ than thở.

Sau hai tuần mặc áo sinh nhiệt, Hoa chỉ thấy cơ thể đổ nhiều mồ hôi, không giảm được cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gõ tìm kiếm cụm từ "quần áo sinh nhiệt giảm cân", người dùng có thể thấy sản phẩm này được bán rất nhiều trên các thương mại điện tử và mạng xã hội. Tất cả đều đa dạng về mẫu mã, chất liệu, xuất xứ, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Hầu hết người bán quảng cáo về công dụng "thần kỳ" của chiếc áo, "áo đổ mồ hôi bên trong nhưng lại rất khô thoáng bên ngoài" hay "giảm cân ngay cả khi không làm gì".

Tại phòng tập thể hình, nhiều chị em khuyên nhau vừa mặc áo vừa tập luyện để tăng hiệu quả nhưng đa số không hài lòng với kết quả. Huấn luyện viên Đinh Thị Bích, Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao, quận Hoàng Mai, cho biết áo sinh nhiệt có thể khiến cơ thể nóng lên, đổ nhiều mồ hôi, dễ dẫn đến mất nước. "Đây chỉ là chiêu trò đánh lừa cảm giác, khiến người tập thêm động lực, nhưng hoàn toàn không đem lại hiệu quả lâu dài", chị Bích nói.

Còn bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Trung tâm hiệu chỉnh cơ xương khớp, Bệnh viện 1A (TP HCM), nhận định tất cả quảng cáo về áo sinh nhiệt, miếng dán mỡ bụng, hoặc áo nịt chỉ là "nói quá", không đúng bản chất.

Theo ông Trịnh, nhiều người cho rằng mặc áo sẽ giúp giảm cân, lý do sản phẩm khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, đây thực chất là tác động bên ngoài, "cưỡng ép" cơ thể tăng cường cơ chế điều hòa nhiệt độ, tăng tiết mồ hôi, không có tác dụng đốt mỡ.

"Mồ hôi sau lớp áo không phải mỡ mà do bài tiết mồ hôi quá nhiều, tương tự như đi xông hơi", bác sĩ nói và cho rằng đây không phải phương pháp giảm cân khoa học.

Đổ mồ hôi quá nhiều có thể dẫn đến mất nước, rối loạn bài tiết, trao đổi chất. Lúc này, lỗ chân lông nở ra, tăng tiết mồ hôi dẫn đến nhiễm trùng. "Trường hợp mặc áo sinh nhiệt kèm tập luyện nặng khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi và điện giải, thân nhiệt cao hơn bình thường, nguy cơ giảm huyết áp, mất nước, thậm chí tử vong", huấn luyện viên Bích nói.

Ngoài ra, lạm dụng áo sinh nhiệt có thể gây rạn, sẹo, bầm tím tại vị trí mặc. Áo bó chặt vào người gây cản trở vận động cũng như các bệnh tiêu hóa. Khi cởi ra đột ngột, chị em nguy cơ nhiễm lạnh, trúng gió. Áo quá nóng dẫn đến bỏng da, giãn mao mạch.

Hình ảnh quảng cáo công dụng áo sinh nhiệt trên trang mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Bác sĩ nói vận động viên hoặc người thường xuyên tập luyện có thể sử dụng áo quần sinh nhiệt như một cách hỗ trợ giảm cân, song cần bổ sung lượng nước kể cả khi không khát. Hội đồng Thể dục Mỹ khuyến nghị mỗi người nên uống 500 đến 600 ml nước trong hai đến ba giờ trước tập. Trong quá trình tập, uống 200-300 ml mỗi 10 đến 20 phút. Uống thêm 300 ml sau tập 30 phút.

Ngoài ra, cách giảm cân khoa học nhất vẫn là kết hợp chế độ thâm hụt calo (lượng ăn vào ít hơn lượng tiêu hao), dinh dưỡng chiếm 70%. Trường hợp muốn giảm mỡ nhanh, chị em có thể tham khảo phẫu thuật hút mỡ, tạo hình. Tuyệt đối không tin chiêu trò quảng cáo dẫn đến "tiền mất, tật mang".

Minh An - Như Ngọc

*Tên nhân vật được thay đổi