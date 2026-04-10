Rụng tóc ở người trẻ và cách chăm sóc từ gốc

Rụng tóc xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, chủ yếu liên quan chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng, căng thẳng kéo dài.

Việc tiêu thụ thường xuyên đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) có thể ảnh hưởng đến nội tiết, làm tăng hormone dihydrotestosterone (DHT). Theo nghiên cứu từ The Ohio State University, DHT có thể khiến nang tóc teo nhỏ (hair bulb), rút ngắn chu kỳ sinh trưởng và đẩy nhanh quá trình rụng tóc.

Căng thẳng kéo dài cũng là yếu tố đáng chú ý. Khi cơ thể chịu áp lực, tuyến thượng thận tiết ra hormone corticosterone, làm gián đoạn hoạt động của tế bào gốc nang tóc. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard cho biết hormone này có thể khiến nang tóc rơi vào trạng thái "nghỉ" kéo dài, từ đó làm giảm khả năng mọc tóc.

Căng thẳng kéo dài dễ kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe. Ảnh: Freepik

Tại Việt Nam, các cơ sở da liễu ghi nhận xu hướng người trẻ đến khám vì rụng tóc ngày càng tăng, phần lớn liên quan đến áp lực công việc và nhịp sống thiếu cân bằng.

Anh Tuấn (33 tuổi, Hà Nội), quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, cho biết từng trải qua giai đoạn làm việc cường độ cao và thiếu ngủ kéo dài. "Có thời điểm tôi gần như không nghỉ ngơi, chỉ tập trung hoàn thành công việc. Khi nhận ra cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều hơn, tôi mới bắt đầu chú ý đến sức khỏe", anh nói.

Tương tự, Thu Trang (26 tuổi), nhân viên marketing tại TP HCM, cho biết từng rơi vào tình trạng rụng tóc rõ rệt trong giai đoạn chạy nhiều chiến dịch liên tiếp. "Có những tuần tôi làm việc đến khuya, ăn uống thất thường. Sau vài tháng, tóc rụng nhiều khi gội đầu và chải tóc, thậm chí mỏng đi thấy rõ. Khi đó tôi mới nhận ra cơ thể đang bị quá tải", cô chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng rụng tóc không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là dấu hiệu cảnh báo sớm về sự mất cân bằng của cơ thể. Xu hướng chăm sóc hiện nay vì thế chuyển dần từ xử lý bên ngoài sang nuôi dưỡng da đầu và nang tóc - nền tảng quyết định độ chắc khỏe và vòng đời của tóc.

Rụng tóc sớm cảnh báo dấu hiệu liên quan đến sức khỏe. Ảnh: Good Housekeeping

RiHair Spray - giải pháp chăm sóc tóc từ gốc, cho mái tóc khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc.

RiHair Spray kết hợp ba thành phần chính gồm chiết xuất cỏ đắng Senburi, vitamin E và vitamin B5, cùng 10 chiết xuất thảo dược Nhật Bản như hoàng bá, Isodonis japonicus, bạc hà, khuynh diệp, đại hồi, hoàng liên, trần bì, tảo biển, trà rooibos và lá mâm xôi. Công thức này giúp làm dịu da đầu, kiểm soát bã nhờn, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn vi mô và hỗ trợ nang tóc phát triển ổn định.

Thế Đan