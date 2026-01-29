Rủi ro của hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng vì học sinh hút vape

Hiệu trưởng sẽ phải làm những gì để siết chặt việc học sinh lén lút hút thuốc lá điện tử trong trường học?

Từ cuối năm 2025, hiệu trưởng có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu để học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học.

Đây là lần đầu tiên pháp luật quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu biện pháp giám sát, ngăn chặn.

Quy định mới ra đời trong bối cảnh tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử tăng nhanh, nhiều ca ngộ độc phải nhập viện và Quốc hội đã quyết định cấm toàn diện loại sản phẩm này từ năm 2025.

Vì thế với quy định này sẽ kỳ vọng việc "đánh" vào trách nhiệm người đứng đầu sẽ giúp siết chặt kỷ cương trong môi trường học đường.

Tuy vậy, nhiều người băn khoăn và câu hỏi đặt ra là: Trách nhiệm của nhà trường nên dừng ở mức nào, khi hành vi vi phạm xuất phát từ học sinh? Liệu có "đẩy" rủi ro quản lý quá nhiều về phía nhà trường?

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu buông lỏng quản lý, để học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học. Tại hội nghị sáng 27/1, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho hay đây là điểm mới trong Nghị định 371. Văn bản này có hiệu lực từ 31/12/2025, quy định cụ thể mức phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế. Theo bà Thủy, nghị định mới không chỉ xử lý người trực tiếp hút mà còn quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc. Cụ thể, người có quyền quản lý nhưng dung túng hoặc không thực hiện biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong khuôn viên mình phụ trách bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đối với người trực tiếp sử dụng, mức phạt dao động 3-5 triệu đồng. Mọi tang vật vi phạm đều bị tịch thu và tiêu hủy nhằm ngăn chặn tái sử dụng hoặc thẩm lậu ra thị trường.

Hữu Nghị tổng hợp