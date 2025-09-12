Ruben Neves phẫn nộ trước tin đồn hẹn hò vợ góa Diogo Jota

Tiền vệ Ruben Neves gay gắt phủ nhận khi một tạp chí đăng ảnh gây hiểu lầm, cho rằng anh có mối quan hệ tình cảm với Rute Cardoso - vợ của cố tiền đạo Liverpool Diogo Jota.

Sau cái chết thương tâm của Diogo Jota và em trai Andre Silva trong tai nạn xe hơi hồi đầu tháng 7, Ruben Neves - đồng đội thân thiết của Jota tại Porto, Wolves và tuyển Bồ Đào Nha - đã luôn ở bên cạnh gia đình, đặc biệt là vợ góa Rute Cardoso.

Ruben Neves và Rute Cardoso xuất hiện góc trái trên trang nhất tạp chí TV Guia ngày 10/9.

Hôm 10/9, tạp chí TV Guia (Bồ Đào Nha) đăng trang bìa với hình ảnh Neves và Rute trong tư thế như đang "hôn nhau", khiến xuất hiện tin đồn không đúng sự thật.

Trên trang cá nhân, Neves lập tức phản ứng mạnh mẽ. "Tôi và vợ mình đã gắn bó hơn 11 năm, có một gia đình hạnh phúc và chưa bao giờ vướng vào tranh cãi nào", tiền vệ 28 tuổi cho biết. "Chúng tôi chỉ làm hết sức để giúp đỡ Rute và gia đình Jota. Bức ảnh đó là lựa chọn đầy bất hạnh và thiếu tôn trọng".

Neves khẳng định anh tự hào về gia đình riêng cũng như sức mạnh tinh thần mà Rute thể hiện sau mất mát. Anh cũng nhấn mạnh tình bạn với Jota sẽ không bao giờ thay đổi. "Hơn cả bạn bè, chúng tôi là gia đình", tiền vệ Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Ruben Neves và vợ Debora Lourenco mừng danh hiệu UEFA Nations League 2025.

Neves, cầu thủ thuộc biên chế Al Hilal, có mối tình lâu năm với Debora Lourenco. Hai người hẹn hò từ năm 2014, đính hôn năm 2018 và kết hôn sau đó không lâu. Debora thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện bóng đá lớn và được biết đến là hậu phương vững chắc, kín tiếng, ít khi xuất hiện trên truyền thông.

Neves và Debora có ba con: bé gái Marguerida (sinh năm 2017), bé trai Martim (2019) và con gái út Iris (2021). Trên mạng xã hội, Neves nhiều lần chia sẻ hình ảnh đời thường ấm áp bên gia đình, cho thấy anh là người cha tình cảm và hết mực gắn bó với các con.

Trong suốt hơn một thập kỷ gắn bó với Debora, tiền vệ sinh năm 1997 chưa từng vướng vào bất kỳ bê bối nào liên quan đến đời tư.

Neves xăm hình ôm Jota trên chân. Ảnh: SP

Neves là bạn thân Jota, cùng chung sở thích chơi điện tử, từng ra sân cùng nhau 164 lần trong màu áo Porto, Wolves và tuyển Bồ Đào Nha. Để tưởng nhớ người bạn thân sau vụ tai nạn thương tâm, Neves đã xăm hình mình ôm Jota lên chân và quyết định mang áo số 21 của Jota tại đội tuyển.

Đầu tháng 9, trong lễ tưởng niệm tại Bồ Đào Nha, Neves xúc động đọc lá thư tay gửi đến người bạn quá cố. "Hơn cả bạn bè, chúng ta là gia đình", giọng anh nghẹn lại nhiều lần. "Và điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì cậu đã rời đi xa hơn một chút. Khi chúng ta tập trung cùng đội tuyển, cậu vẫn sẽ ở đó, trên bàn ăn, xe buýt, máy bay. Lúc nào cũng ở bên, như cách cậu vẫn luôn đồng hành với chúng tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục cười cùng nhau, lập kế hoạch, chia sẻ cuộc sống như đã từng. Chúng tôi sẽ đảm bảo cậu không bao giờ vắng mặt trong những khoảnh khắc ấy, và rằng những người thân yêu của cậu sẽ luôn được chăm sóc đầy đủ".

Neves khẳng định ký ức về Jota sẽ còn mãi. Tiền vệ 28 tuổi nói: "Cuộc đời đã đưa chúng ta đến với nhau và chẳng gì có thể phá vỡ sợi dây ấy. Chúng ta đã đi qua rất nhiều chặng đường, và còn nhiều điều phía trước. Từ hôm nay, cậu sẽ bước ra sân cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên, cùng nhau, trên sân khấu nơi tất cả bắt đầu".

Hồng Duy (theo Daily Mail)