Bạn thân nhận áo của Jota ở tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào NhaTiền vệ Ruben Neves sẽ mang áo số 21 của Diogo Jota - tiền đạo qua đời trong tai nạn hồi đầu tháng 7.

"Áo số 21 sẽ thuộc về Neves, bởi theo cách đó, nó sẽ được giữ nguyên trên sân với tất cả chúng ta", HLV Roberto Martinez nói. "Ruben rất thân thiết với Diogo, và là người lý tưởng để đại diện cho cậu ấy".

Neves xăm hình ôm Jota trên chân. Ảnh: SP

Neves sẽ chia tay số áo cũ 18. Anh cũng xăm hình ảnh ôm Jota lên bắp sau chân để tưởng nhớ người bạn. Neves từng chơi cùng Jota tại CLB Wolves giai đoạn 2017-2020 và đội tuyển 2019-2025, vô địch giải hạng nhất Anh 2017-2018 và giành hai Nations League.

Sau khi Jota qua đời, Neves nén đau chơi trận tứ kết Club World Cup tại Mỹ, rồi bay về Bồ Đào Nha để khiêng quan tài tiễn đưa người bạn. "Hơn cả bạn bè, chúng ta là một gia đình", Neves nói. "Và điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì cậu ấy ký hợp đồng ở một nơi xa hơn một chút. Khi chúng ta tập trung đội tuyển, cậu ấy sẽ vẫn sát cánh như trước, tại bàn ăn, xe buýt, hay máy bay. Cuộc sống đã đưa chúng ta đến với nhau và không gì có thể phá vỡ mối liên kết đó".

Quyết định trao áo số 21 cho Neves là một phần buổi lễ tưởng niệm Jota tại trại huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha hôm 2/9. Thành phần tham dự buổi lễ gồm cha, mẹ, bà xã Rute Cardoso của Jota, thầy trò HLV Martinez và các quan chức. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trao huy chương và kỷ niệm chương cho các thành viên gia đình Jota. Sau đó, Cardoso thực hiện nghi lễ khánh thành chiếc áo số 21 được đóng khung bằng đồng trên bức tường bên ngoài trung tâm huấn luyện.

Bà quả phụ Rute Cardoso khánh thành tượng đồng áo số 21 của người chồng vừa qua đời. Ảnh: AFP

Tuyển Bồ Đào Nha tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026, gặp Armenia ngày 6/9 và Hungary ngày 9/9. Đây là đợt tập trung đầu tiên kể từ khi Jota qua đời.

Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng khi lái xe từ Bồ Đào Nha đến Tây Ban Nha để bắt phà sang Anh hôm 3/7. Chiếc xe được cho là nổ lốp, trước khi văng ra lề đường và bốc cháy. Jota di chuyển bằng xe theo lời khuyên không nên đi máy bay của bác sĩ - biện pháp tránh gây áp lực lên phổi sau ca phẫu thuật không lâu trước đó.

Sau sự ra đi của Jota, Liverpool cũng bảo lưu vĩnh viễn áo số 20. Tên anh và số áo này sẽ luôn nằm trong danh sách thi đấu của CLB mỗi mùa giải.

Thanh Quý (theo Sun)