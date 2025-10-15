Roy Keane: 'Ronaldo ghi nhiều bàn nhưng có pressing không?'

Cựu thủ quân Man Utd, Roy Keane bông đùa rằng thành tích ghi bàn của Ronaldo không được đánh giá cao bằng khả năng gây áp lực lên đối thủ.

"Ronaldo đã ghi 948 bàn à? Nhưng cậu ấy có gây áp lực lên đối phương (pressing) không? Cho tôi xem thống kê pressing, vì bây giờ chỉ số đó mới quan trọng mà", Keane nói với nụ cười ẩn ý trên truyền hình Anh.

Phát biểu của Keane nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người coi đây là một lời trêu đùa nhẹ nhàng, khi cựu tiền vệ người Ireland từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Ronaldo. Năm 2022, khi CR7 bị chỉ trích vì không chịu pressing, Keane nói rằng đàn em không nên bị xem là cầu thủ dự bị và "người ta quên rằng bóng đá vẫn cần bàn thắng nhiều hơn là những pha chạy không bóng".

Roy Keane và Ronaldo thời còn khoác áo Man Utd cùng nhau giai đoạn 2003-2005. Ảnh: ManUtd

Trong khi Keane đùa vui, Ronaldo tiếp tục phá kỷ lục. Ở trận hòa 2-2 giữa Bồ Đào Nha và Hungary tối 14/10 trên sân Alvalade, tiền đạo 40 tuổi lập cú đúp, đều từ những pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, điều đó thể hiện khả năng chạy chỗ của thủ quân Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại World Cup, với 41 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của Carlos Ruiz (39 bàn cho Guatemala). Lionel Messi hiện xếp thứ ba với 36 bàn cho Argentina, nhưng siêu sao 38 tuổi không còn cơ hội cải thiện thành tích, vì anh không dự vòng loại World Cup tiếp theo.

Ronaldo cũng ghi 948 bàn trong sự nghiệp, một kỷ lục khác, bao gồm 143 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Anh đang tiến rất gần cột mốc 1.000 bàn, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá.

Dù Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành vé sớm dự World Cup 2026 sau bàn gỡ 2-2 của Dominik Szoboszlai, Ronaldo vẫn là tâm điểm với phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh ghi 14 bàn trong 14 trận gần nhất, duy trì hiệu suất một bàn mỗi trận. Với đà này, anh có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng trong năm 2026.

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn Hungary năm điểm và tràn đầy cơ hội dự World Cup 2026. Ở hai trận tiếp theo, họ gặp Ireland ngày 13/11 và Armenia 16/11.

Hoàng An tổng hợp