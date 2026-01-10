Roy Keane: 'Ferguson bốc mùi ở Man Utd'

Danh thủ Roy Keane cho rằng cựu HLV Alex Ferguson vẫn có nhiều ảnh hưởng tiêu cực khiến Man Utd không thể phát triển như kỳ vọng.

Phát biểu trên Sky Sports, Keane quy trách nhiệm cho Ferguson trong sự sa sút kéo dài của Man Utd, cho rằng huyền thoại người Scotland vẫn "bốc mùi khó chịu" tại Old Trafford, dù đã nghỉ hưu năm 2013. Cựu đội trưởng Man Utd nói rằng các nhân vật cũ vẫn có tiếng nói trong những quyết định quan trọng, và điều đó đang kìm hãm CLB.

"Trong những người đang ra quyết định ở Man Utd, vẫn còn Alex Ferguson và David Gill, lơ lửng như một mùi khó chịu bốc lên", Keane nói tối 8/1. "Ai thực sự đưa ra quyết định? Tỷ phú Jim Ratcliffe hay giám đốc bóng đá Jason Wilcox? Ai ngồi trong các cuộc phỏng vấn HLV và kết luận rằng đây là người phù hợp?".

Cựu tiền vệ Roy Keane (trái) và HLV Alex Ferguson. Ảnh: Reuters

Những chỉ trích của Keane được đưa ra sau khi quyền HLV Darren Fletcher thừa nhận ông đã xin ý kiến và sự chấp thuận của Ferguson trước khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Man Utd. Fletcher được Ferguson trao cơ hội ra mắt đội một năm 2003 và gắn bó với CLB suốt triều đại của ông. Vì thế, cựu tiền vệ 41 tuổi thường xuyên trao đổi với cựu HLV này trước những quyết định quan trọng.

"Tôi không thích đưa ra những quyết định lớn mà không nói chuyện với Sir Alex", Fletcher nói trong họp báo trước trận gặp Burnley tối 7/1. "Tôi đã làm điều đó từ khi còn ở CLB cho tới sau khi rời đi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Sir Alex, nên ông ấy thường là người đầu tiên tôi gọi điện. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy trước, và thành thật mà nói là để xin sự đồng ý".

Dưới trướng Fletcher, Man Utd chỉ hòa chủ nhà Burnley 2-2 tại vòng 21 Ngoại hạng Anh. Dù vậy, ông vẫn được tin tưởng dẫn đội thêm một trận nữa gặp đội khách Brighton ở vòng ba Cup FA ngày 11/1.

Keane đặt câu hỏi về quy trình tuyển chọn HLV của Man Utd kể từ khi Ferguson rời đi. CLB nhiều lần bổ nhiệm rồi nhanh chóng sa thải HLV. Ông cho biết không hiểu vì sao các ứng viên vẫn được lựa chọn, để rồi sau 12 đến 14 tháng lại bị kết luận là không phù hợp.

"Điều gì xảy ra trong các cuộc phỏng vấn đó?", Keane nói thêm. "Quá trình tuyển chọn HLV kéo dài và tốn nhiều tiền, nhưng sau một năm lại phải thay đổi. Lẽ ra họ phải nhận ra ngay từ đầu".

Theo Keane, việc đánh giá HLV phải dựa trên khả năng kiểm soát phòng thay đồ. Các cầu thủ hàng đầu sẽ nhanh chóng thử thách HLV mới. Nếu không có câu trả lời thuyết phục, họ sẽ mất quyền kiểm soát.

"Cầu thủ thường đặt câu hỏi liệu HLV mới có thể đưa đội bóng tiến lên hay không", cựu tiền vệ 54 tuổi cho biết. "Khi một HLV bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ giỏi nhất sẽ tự hỏi 'ông có gì để chúng tôi phục đây'".

Trong khi Keane liên tục chỉ trích Man Utd trên sóng truyền hình, cựu tiền đạo Daniel Sturridge nhiều lần che mặt và cố nhịn cười, đặc biệt khi Ferguson được nhắc tên. Cựu thủ quân Man Utd từng mâu thuẫn với Ferguson nên phải ra đi hè 2005, dù ông muốn ở lại. Từ khi làm bình luận viên, Keane nhiều lần chê trách cựu HLV người Scotland.

Ferguson hiện không giữ vai trò chính thức nào tại Man Utd. Năm 2024, INEOS chấm dứt hợp đồng đại sứ trị giá nhiều triệu USD với Ferguson và yêu cầu ông không vào phòng thay đồ sau các trận đấu. Ferguson cũng không thể ngăn cản việc các cựu cầu thủ hay HLV chủ động liên hệ để xin ý kiến.

Fletcher là HLV thứ 11 dẫn dắt Man Utd, tính cả chính thức lẫn tạm quyền, kể từ khi Ferguson vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13 và rời CLB năm 2013. Từ khi nắm quyền điều hành bóng đá ở Man Utd, INEOS đã thay thế Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy và Ruben Amorim. Fletcher hoặc một HLV tạm quyền khác như Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick được dự đoán chỉ tại vị đến hết mùa giải.

Hoàng An tổng hợp