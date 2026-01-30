Roy Keane đổi ý về Carrick

AnhRoy Keane bất ngờ bày tỏ hy vọng Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của Man Utd, dù trước đó gay gắt phản đối và vướng tranh cãi cá nhân liên quan đến vợ của nhà cầm quân người Anh.

Trên podcast Stick to Football hôm 29/1, Keane dành lời khen cho Carrick sau khi cựu tiền vệ người Anh giúp Man Utd đánh bại hai CLB dẫn đầu Man City và Arsenal, qua đó vươn lên vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Keane vẫn giữ quan điểm rằng Carrick chưa phải lựa chọn lý tưởng cho mục tiêu dài hạn.

"Tôi hy vọng họ trao công việc cho cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ đó là quyết định đúng", cựu danh thủ người Ireland nói. Theo Keane, Man Utd vẫn có thể tìm được một HLV đẳng cấp và tên tuổi hơn trong tương lai gần.

HLV tạm quyền Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: PA Wire

Trước đó, Keane gây tranh cãi khi khẳng định không xem Carrick là lựa chọn phù hợp lâu dài ngay cả khi nhà cầm quân này thắng cả 15 vòng còn lại - chuỗi kết quả đủ để đưa Man Utd vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Phát ngôn này khiến Keane bị chỉ trích dữ dội, thậm chí có ý kiến cho rằng Sky Sports nên hạn chế để ông bình luận các trận của Man Utd vì "định kiến cá nhân".

Dù giọng điệu đã mềm mỏng hơn, Keane vẫn kêu gọi người hâm mộ không nên quá hưng phấn. "Mới chỉ hai trận. Man Utd từng thắng những trận lớn trước đây rồi. Lối chơi tấn công tốt hơn, nhưng họ vẫn thủng lưới hai bàn trước Arsenal", ông nói.

Dưới thời Carrick, Man Utd trở lại sơ đồ 4-2-3-1, với Bruno Fernandes chơi ở vị trí số 10, Kobbie Mainoo đá tiền vệ trung tâm còn Patrick Dorgu đá tiền đạo trái. Thay đổi này giúp "Quỷ Đỏ" chơi khởi sắc hơn, trong đó Patrick Dorgu gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn ở cả hai trận, gồm cú sút xa đẹp mắt vào lưới Arsenal. Gary Neville thậm chí nhận xét ông bị cuốn hút và cảm thấy phép màu đã trở lại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, Keane vẫn tỏ ra dè dặt: "Bất kỳ ai cũng có thể thắng hai trận. Ngay cả khi vào top 4, tôi vẫn không tin Carrick là người phù hợp cho công việc này".

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Cựu tiền vệ 54 tuổi còn khơi lại mâu thuẫn cũ khi buông lời mỉa mai nhắm vào Lisa Roughead - vợ của Carrick - cho rằng bà "lắm lời" và bông đùa rằng có thể chính bà đang nói chuyện chiến thuật với đội bóng. Phát biểu này khơi lại tranh cãi từ năm 2014, khi Lisa công khai chỉ trích Keane trên mạng xã hội sau những nhận xét gay gắt của ông về màn trình diễn và cuộc phỏng vấn của Carrick.

Dù vậy, Keane thừa nhận Carrick đang tận dụng tốt cơ hội hiếm có trong sự nghiệp huấn luyện. "Cậu ấy đang làm tốt công việc của mình. Đây là thời điểm hoàn hảo, và cậu ấy đã nắm bắt được", Keane nói, đồng thời cho rằng ngay cả khi không được Man Utd giữ lại, Carrick vẫn có thể tìm được một bến đỗ khác tại Ngoại hạng Anh.

Ngày 1/2, Carrick cùng Man Utd hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp khi gặp Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford.

Hồng Duy (theo Daily Mail)