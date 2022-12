Rouble Nga tăng giá mạnh

Nội tệ Nga hôm nay tăng giá mạnh so với USD, euro và nhân dân tệ, đảo ngược diễn biến tuần trước.

Đầu giờ chiều nay, rouble Nga tăng 2,8% so với USD, lên 68,31 rouble đổi một USD. Rouble cũng tăng 4,4% so với euro và 2,1% so với nhân dân tệ.

Thông thường, giao dịch phiên đầu tuần sẽ kém sôi động, hãng nghiên cứu Otkritie Research cho biết. Việc rouble tăng giá mạnh có thể do thời kỳ nộp thuế cuối tháng tại Nga. Các doanh nghiệp tập trung vào xuất khẩu sẽ đổi doanh thu bằng ngoại tệ sang ruble để nộp thuế, từ đó kéo nhu cầu rouble lên cao.

Diễn biến của rouble hôm nay trái ngược với tuần trước, khi giảm 8%. Tính từ đầu tháng, mức giảm là 10%. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo ngại tác động từ các lệnh trừng phạt dầu khí lên nguồn thu xuất khẩu của Nga. Hôm 5/12, lệnh cấm nhập dầu mỏ qua đường biển và trần giá dầu mà phương Tây áp lên Nga đã có hiệu lực.

Bộ Tài chính Nga thì cho rằng việc rouble gần đây mất giá liên quan đến nhập khẩu của nước này hồi phục. Còn theo Sinara Investment Bank, biến động của thị trường có thể là do nhà đầu tư tái cân bằng danh mục trong tuần cuối năm.

Dẫu vậy, rouble hiện vẫn là một trong những tiền tệ lớn ít bị mất giá nhất so với USD năm nay. Việc này là nhờ các chính sách kiểm soát vốn và giảm nhập khẩu của Nga.

Hồi tháng 6, ruble có thời điểm lên đỉnh 7 năm so với USD. Khi đó, 50 ruble đổi được một USD. Nga sau đó phải tìm cách hãm đà tăng của đồng ruble, do lo ngại nội tệ mạnh lên sẽ làm giảm tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu và ảnh hưởng đến ngân sách.

Hà Thu (theo Reuters)