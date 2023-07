Rooney: 'Rice sẽ là thủ lĩnh của Arsenal'

MỹTheo cựu tiền đạo Wayne Rooney, hợp đồng bom tấn Declan Rice có những phẩm chất để trở thành đầu tàu của Arsenal.

Tối 19/7, Rooney dẫn dắt MLS All Star đá giao hữu với Arsenal trên sân Audi Field, Washington. "Pháo thủ" áp đảo khi cầm bóng 56%, dứt điểm 16 lần với năm cú trúng đích - so với 7 và 1 của đội các ngôi sao giải vô địch Mỹ - và thắng 5-0 nhờ các pha lập công của Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Jorginho, Gabriel Martinelli và Kai Havertz.

Rice chuyền bóng trong trận cùng Arsenal hạ MLS All Star ngày 19/7. Ảnh: Reuters

Trận đại thắng này cũng ghi nhận Rice ra mắt cùng Arsenal, khi vào thay Jorginho từ phút 65, và Rooney ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ đồng hương. Rice mới được Arsenal tuyển mộ từ West Ham với tổng phí 137 triệu USD, trong đó có 10 triệu phụ phí tùy đóng góp của tiền vệ này. Anh trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal, phá sâu kỷ lục 87 triệu USD của Nicolas Pepe hè 2019.

"Tôi nghĩ Rice phải là thủ lĩnh thực sự của Arsenal", Rooney nói tại họp báo sau trận. "Frank Lampard nói từng cảm thấy Rice có thể là đội trưởng của Chelsea trong 10 năm tới nếu gia nhập CLB này. Tôi nghĩ Rice có cá tính và có thể làm điều đó với Arsenal. Chắc chắn, cậu ấy sẽ là cầu thủ quan trọng của họ".

Rooney cùng MLS All Star chỉ tập hai buổi trước khi đấu Arsenal, trong đó buổi thứ hai diễn ra ở sân được dựng tạm ở National Mall. HLV 37 tuổi xem trận giao hữu là "sự kiện tốt" và ca ngợi Arsenal là một trong những CLB hay nhất châu Âu, nhưng không hài lòng với cách bố trí tập luyện.

Rooney trong trận MLS All Star thua Arsenal ngày 19/7. Ảnh: Reuters

"Như đã đề xuất, tôi không muốn đội tập luyện tại National Mall, nhưng đâu thể làm gì hơn", anh nói. "Chúng tôi thực sự không có thời gian tập chiến thuật. Tôi chỉ đưa các cầu thủ ra sân và hy vọng họ có thể tự tìm ra giải pháp, nhưng điều đó rất khó thực hiện trước đối thủ như Arsenal".

Theo cựu đội trưởng Man Utd và tuyển Anh, MLS All Star hơi lo lắng và do dự trong hiệp một, và có khoảng cách lớn về chất lượng và tính liên tục so với đội Á quân Ngoại hạng Anh. Rooney nói: "Bạn cố gắng làm cầu thủ thoải mái và có trải nghiệm tốt. Rõ ràng đây là điều tốt khi chúng tôi được thi đấu với những cầu thủ hàng đầu. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ cần thi đấu với niềm tự hào cá nhân, cố gắng làm tốt và không để tỷ số như tối nay".

MLS All Stars 0-5 Arsenal Diễn biến chính trận MLS All Star 0-5 Arsenal.

Đội hình MLS All Star không có Lionel Messi, do ngôi sao Argentina không kịp chuẩn bị thể lực, khi mới tập buổi đầu với Inter Miami hôm 18/7. Rooney thừa nhận Messi nâng cao vị thế, nhưng không thể lập tức giúp MLS thành giải đấu có chất lượng sánh ngang các giải hàng đầu khác.

Sau khi thắng MLS All Star, Arsenal còn gặp Man Utd ở New Jersey ngày 22/7, Barca ở Los Angeles ngày 26/7. "Pháo thủ" sẽ khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng trận gặp Monaco ở giải giao hữu thường niên Emirates Cup ngày 2/8. Bốn ngày sau, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta sẽ gặp Man City ở trận tranh Siêu Cup Anh trên sân Wembley.

Hồng Duy