Rooney Mara đóng Audrey Hepburn

Nữ diễn viên Rooney Mara sẽ đóng minh tinh Audrey Hepburn trong phim chân dung về bà.

Ngày 6/1, tờ Hollywood Reporter cho biết Rooney Mara sẽ đóng chính kiêm sản xuất dự án, cây viết Michael Mitnick hiện hoàn thiện kịch bản. Nhà làm phim người Italy Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) giữ ghế đạo diễn. Hãng Apple Studio sở hữu bản quyền dự án.

Nữ diễn viên Rooney Mara. Ảnh: WWD

Nội dung phim chưa được tiết lộ. Cây viết Abid Rahman của Hollywood Reporter nhận định phim là một trong những dự án điện ảnh được chú ý bậc nhất trong những năm tới. Minh tinh Audrey Hepburn có cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng trong ngành giải trí. Bà góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng của Hollywood như Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady, Funny Face, Sabrina hay Roman Holiday, thắng một giải Oscar trong năm lần được đề cử.

Audrey Hepburn cũng để dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Bà là "nàng thơ" của nhà mốt Hubert de Givenchy, nổi tiếng với chiếc váy "Little black dress". Sau khi giải nghệ thập niên 1980, Hepburn dành nhiều thời gian cho các dự án nhân đạo. Bà mất năm 1993 tại Thụy Sĩ ở tuổi 63.

Audrey Hepburn trong phim "Breakfast at Tiffany's". Ảnh: Everett Collection

Rooney Mara sinh năm 1985 trong một gia đình giàu có - sáng lập hai đội bóng bầu dục nổi tiếng Pittsburgh Steelers và New York Giants ở Mỹ. Rooney cùng chị gái là Kate Mara và hai anh chị em nữa từ bé đ sống trong giàu sang, được tiếp xúc với nghệ thuật. Rooney từng bước khẳng định bản thân để trở thành một diễn viên thực thụ.

Bắt đầu diễn xuất năm 2005, Mara dần gây chú ý qua các dự án phim của đạo diễn David Fincher đầu thập niên 2010. Trong The Girl with the Dragon Tattoo, người đẹp vào vai Lisbeth Salander, nữ hacker tài ba nhưng bất ổn về tâm lý. Cô cắt tóc ngắn, bấm khuyên ngực để hóa thân nhân vật. Vai diễn giúp Mara nhận đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng năm 2012.

Những năm gần đây, Mara tiếp tục gây chú ý với nhiều dự án phim nhận lời khen từ khán giả và giới phê bình như Carol (2015), Song to Song (2017), A Ghost Story (2017), Mary Magdalene (2018)... Năm ngoái, cô đóng cùng Bradley Cooper trong Nightmare Alley, dự án điện ảnh được dự đoán là ứng viên sáng giá của mùa Oscar 2022.

Mara hẹn hò tài tử Joaquin Phoenix từ năm 2016 đến nay, sau khi quen trên phim trường Her (2013). Hai người đính hôn giữa năm 2019 và có con đầu lòng tháng 9/2020.

Trailer 'Carol' Trailer "Carol". Video: Number 9 Films

Đạt Phan