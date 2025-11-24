Rooney lo Liverpool đi theo vết xe đổ của Man Utd

AnhTheo cựu tiền đạo Wayne Rooney, nếu duy trì tình trạng hiện nay, Liverpool có thể phải ngước nhìn Top 4 Ngoại hạng Anh một thời gian dài như Man Utd và Tottenham.

"Liverpool mạnh đấy, nhưng đang vô cùng khó khăn", Rooney nói trên Daily Mail ngày 23/11. "Hồi đầu mùa, ngay cả khi thắng trận, họ đã tỏ ra chật vật trong việc thể hiện phong độ. Các thủ lĩnh phòng thay đồ phải biết cách vực dậy đội bóng. Nếu không, giống như Man Utd những mùa gần đây và Tottenham mùa trước, họ sẽ lao dốc".

Liverpool (áo đỏ) thua Nottingham 0-3 trên sân nhà Anfield ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm 22/11. Ảnh: Reuters

Liverpool từng khởi đầu ấn tượng dưới thời Arne Slot, thậm chí vô địch Ngoại hạng Anh 2024-2025 sớm bốn vòng và vào chung kết Cup Liên đoàn dù chỉ bổ sung Federico Chiesa. Hè 2025, đội chủ sân Anfield ồ ạt tăng cường lực lượng, chi hơn 500 triệu USD để mua 7 cầu thủ và được kỳ vọng sẽ có một mùa giải hoành tráng. Nhưng thực tế, ngoại trừ Hugo Ekitike, các tân binh còn lại đều gây thất vọng ít nhiều - điển hình như bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh Alexander Isak. Qua chín trận trên mọi đấu trường, anh mới ghi được một bàn (Cup Liên đoàn) và một kiến tạo (Ngoại hạng Anh).

Hồi đầu mùa, Liverpool toàn thắng năm trận, nhưng bốn trong số đó đều nhờ bàn quyết định ở những phút cuối. Khi "tấm mặt nạ rơi xuống", thầy trò HLV Slot thua sáu trong bảy trận tiếp theo. Gần nhất, ở vòng 12, họ thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà Anfield trước đội bóng đang đứng áp chót Nottingham, tụt xuống thứ 11 và kém đội dẫn đầu Arsenal đến 11 điểm.

Thành tích phòng ngự của Liverpool đang ở mức báo động. Họ lọt lưới 20 bàn chỉ sau 12 vòng, trong đó có hai trận nhận ba bàn. Mùa trước, thầy trò Slot chỉ thủng 41 bàn qua 38 trận.

Theo Rooney, điều đầu tiên mà Liverpool cần làm là củng cố hàng thủ, chứ không nên lo lắng quá nhiều cho hàng công. Anh cho rằng khi hạn chế được bàn thua, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mới có thể lấy lại niềm tin và phong độ. "Điều dễ nhất cần làm khi bạn gặp khó khăn là lấy lại thể lực tốt và chơi chặt chẽ. Nhưng vào lúc này, Liverpool đang chơi rất cởi mở và dễ bị bắt bài", Rooney nói thêm.

Khi Liverpool mới sa sút, Rooney từng cảnh báo ngôn ngữ cơ thể không phù hợp của Virgil Van Dijk và Mohamed Salah. Nhưng thay vì tiếp thu, Van Dijk liên tục đáp trả, thậm chí tỏ ý coi thường ý kiến của cựu đội trưởng Man Utd.

Việc Rooney liên hệ thực trạng của Liverpool với Man Utd hay Tottenham có thể là thái quá. Nhưng không phải không có cơ sở. Giai đoạn 1993-2013, Man Utd từng gây tiếng vang lớn khi vô địch Ngoại hạng Anh đến 13 lần. Nhưng từ khi cựu HLV Alex Ferguson nghỉ hưu, họ chưa bao giờ tìm lại vinh quang. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" kết thúc trong Top 4 là mùa 2022-2023. Hai mùa gần nhất, đội bóng thành Manchester lần lượt đứng thứ 8 và 15. Tương tự, Tottenham vào Top 4 Ngoại hạng Anh bốn mùa liên tiếp và chung kết Champions League 2018-2019, rồi đột nhiên đánh mất đẳng cấp. Sau đó, họ trở lại Top 4 lần duy nhất vào mùa 2021-2022. Mùa trước, "Gà trống" thậm chí rơi xuống thứ 17.

Thanh Quý (theo Daily Mail)