Rộng mở 'việc làm xanh'

Không chỉ cần kỹ sư năng lượng tái tạo hay chuyên viên ESG, doanh nghiệp đang tìm kiếm nhiều chuyên môn khác hữu ích trong quá trình chuyển đổi xanh.

Đề ra chiến lược phát triển bền vững, công ty dược phẩm OPC bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu từ năm 2006. Bà Lê Thị Thúy Anh, Phó tổng giám đốc OPC cho biết trước xu hướng chuyển đổi xanh, việc sở hữu vùng trồng sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường, tăng năng lực quản lý các chỉ số về dược liệu.

Gần đây, họ còn thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiên cứu phát triển dược liệu và tối ưu hóa logistics. Theo bà Thúy Anh, doanh nghiệp phát sinh nhu cầu "việc làm xanh", tức người am hiểu về công nghệ, kỹ thuật sinh học. "Nguồn nhân lực rất then chốt và quan trọng trong hành trình phát triển bền vững này", bà nhận định.

Tương tự, Tổng giám đốc Vina T&T Nguyễn Đình Tùng đánh giá nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái bền vững của nhà xuất khẩu trái cây này. Theo ông, tập đoàn rất cần kỹ sư chuyên môn vận hành các nhà máy theo tiêu chuẩn xanh, tiên tiến thay thế công nghệ lỗi thời.

"Chúng tôi đang tìm kiếm 'nhân lực xanh' trong các viện, trường nhưng chưa được đầy đủ", ông Tùng cho biết tại chương trình Uni Tour do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) mới đây.

Từ trái sang, TS Nguyễn Thanh Trọng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group; bà Lê Thị Thúy Anh, Phó tổng giám đốc OPC tại phiên tọa đàm trong chương trình Uni Tour. Ảnh: Sỹ Nam

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), "việc làm xanh" (Green Jobs) là công việc trong nhiều lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, hành chính) miễn có thể góp phần bảo tồn, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường.

Báo cáo Kỹ năng Xanh Toàn cầu 2023 của mạng xã hội việc làm LinkedIn cho biết lao động chuyên môn khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, xây dựng, nông nghiệp thuộc nhóm triển vọng hàng đầu để tham gia thị trường việc làm xanh.

LinkedIn báo cáo giai đoạn 2022-2023, tỷ lệ người có kỹ năng giúp giải quyết khủng hoảng khí hậu đã tăng 12,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ việc làm được đăng tuyển cùng kỳ có yêu cầu ít nhất một kỹ năng xanh tăng gần gấp đôi, đạt 22,4%.

"Hàng nghìn tỷ USD đang được đầu tư mỗi năm và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Những nỗ lực liên quan đến khí hậu đang tăng theo cấp số nhân. Cùng với đó, cần rất nhiều việc làm và kỹ năng xanh", Allen Blue, Đồng sáng lập LinkedIn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm ngoái.

Báo cáo mới đây của Manpower Việt Nam cho hay 91% doanh nghiệp toàn cầu không đủ nhân sự xanh để đạt mục tiêu bền vững, với tình trạng khan hiếm nguồn dự báo kéo dài tới 2030. Họ nhận định nhu cầu việc làm xanh đang gấp đôi khả năng cung ứng, theo kết quả khảo sát hơn 40.000 doanh nghiệp từ 42 quốc gia.

Cùng xu hướng thế giới, thị trường "việc làm xanh" dần sôi động ở Việt Nam, khi chính phủ đặt mục tiêu trung hòa carbon vào 2025 và thực hành bền vững của doanh nghiệp ngày một rõ nét. Theo báo cáo "Tiến trình thực hành ESG 2025" của PwC Việt Nam, 44% doanh nghiệp đang thực hiện các sáng kiến ESG (khung đánh giá bền vững và trách nhiệm với môi trường, xã hội), tăng lên từ mức 28% trong lần khảo sát 3 năm trước.

Báo cáo thị trường lao động quý II của nền tảng tuyển dụng và tính lương Adecco cho biết ngành năng lượng tái tạo ghi nhận làn sóng tuyển dụng mạnh nhờ việc triển khai cập nhật Quy hoạch điện VIII. Các dự án điện mặt trời, điện gió, và khí hóa lỏng (LNG) tại Ninh Thuận (cũ), Bình Thuận (cũ) Thanh Hóa, tạo cú hích lớn với mức tăng 62% số lượng vị trí tuyển dụng so với cùng kỳ 2024.

Là đội ngũ cần thiết phục vụ quá trình chuyển đổi kép (xanh và số), tuyển dụng công nghệ quý trước cũng tăng gần 30% tại cả Hà Nội và TP HCM, theo Adecco. Trong đó, doanh nghiệp tích cực tìm kiếm nhân sự có kỹ năng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML), điện toán đám mây...

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng, Phó hiệu trưởng EIU cho biết trường nhận ra xu hướng và nhu cầu nhân lực có kỹ năng xanh từ sớm. Trường thành lập năm 2010 thì 2021 đã có đào tạo các môn như phát triển bền vững, thành phố thông minh.

Đến nay, các môn học phát triển bền vững đã được tích hợp vào hầu hết ngành đào tạo. Ngoài học lý thuyết, sinh viên tham gia đề tài, dự án cụ thể cùng doanh nghiệp. Trường còn có trung tâm đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu phục vụ nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiệu trưởng EIU Ngô Minh Đức cho hay 96% sinh viên trường có việc làm khi tốt nghiệp.

Một góc trong Vườn ươm doanh nghiệp và Trung tâm đổi mới sáng tạo của EIU. Ảnh: Sỹ Nam

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, để đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế và tăng cạnh tranh, rất cần thiết kết nối trường – viện – doanh nghiệp để tạo nền tảng hình thành nguồn nhân lực xanh.

Bà Lê Thị Thúy Anh đánh giá các đại học tại Việt Nam đã bắt đầu chú trọng trang bị kiến thức và tư duy phát triển bền vững cho sinh viên, giúp doanh nghiệp không mất thời gian đào tạo.

"Tôi ví dụ, khi các em sáng tạo ra một sản phẩm thì sẽ lập tức nghĩ rằng vật liệu này có thân thiện môi trường hay không, có tốn nhiều chi phí xử lý của doanh nghiệp và xã hội hay không", bà nêu.

Với lao động tìm kiếm cơ hội trong thị trường việc làm xanh, Manpower lưu ý vị trí này không chỉ đòi hỏi hiểu biết cơ bản về lĩnh vực mà cần liên tục học hỏi cũng như trau dồi kỹ năng. Khi ứng tuyển, ứng viên cần tạo một hồ sơ (CV) thể hiện được sự phù hợp, nhiệt huyết bản thân. Suốt buổi phỏng vấn, trình bày rõ kinh nghiệm việc làm về phát triển bền vững để thể hiện kiến thức, tư duy và cam kết thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực này.

Dỹ Tùng