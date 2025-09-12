HungarySau khi thấy hậu vệ Joao Cancelo mừng bàn thắng kiểu khiêu khích, thủ quân Cristiano Ronaldo nhắc nhở đồng đội và xin lỗi CĐV Hungary.

Phút 86, Cancelo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Bồ Đào Nha trước Hungary, ở lượt hai bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026. Khi mừng trước khán giả sân Puskas, Cancelo giơ hai bàn tay đặt lên tai, ám chỉ khán đài im ắng. Ngay lập tức, một loạt vật thể lạ được ném xuống vị trí các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Ronaldo kéo Cancelo ra khỏi góc sân, sau đó giơ bàn tay về phía khán đài, ám chỉ xin lỗi. Anh còn nhiều lần làm như vậy, trong lúc đẩy các đồng đội về phần sân nhà để trận đấu tiếp tục. Cancelo lại làm động tác đó lần nữa, khiến thủ quân 40 tuổi phải xin lỗi thêm. Sau đó, khán giả Hungary mới nguôi giận.

Ronaldo xin lỗi khán giả thay cho đồng đội Khoảnh khắc Ronaldo xin lỗi khán giả.

Trận đấu thu hút hơn 61.000 khán giả tới sân, nhưng Hungary chịu thất bại 2-3. Kết quả giúp Bồ Đào Nha giữ vững đỉnh bảng, và tiến gần suất dự World Cup 2026. Ronaldo cũng ghi một bàn từ phạt đền trong trận này, để giúp đội khách dẫn ngược 2-1.

Sau bàn thắng của Cancelo, HLV Robert Martinez cũng rút Ronaldo ra sân. Trên đường rời sân, anh giơ tay ra, chủ động đập tay với thủ quân chủ nhà Dominik Szoboszlai. Tiền đạo 40 tuổi thường có tinh thần tốt khi đã ghi bàn, còn đội nhà dẫn trước, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thán phục phẩm chất lãnh đạo của Ronaldo. "Ronaldo đã thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự khi dành thời gian xin lỗi người hâm mộ Hungary trong lúc Bồ Đào Nha ăn mừng", tài khoản @TheNassrZone viết trên X. "Phải tôn trọng cả khoảnh khắc đó lẫn người hâm mộ Hungary".

"Nhìn gì thế, thằng ngốc. Đấy là lời của quỷ lùn khiêm tốn", tài khoản @oviomeze phản hồi, ám chỉ Lionel Messi.

Người này nhắc tới pha ăn mừng gây chú ý của Messi trong trận tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan. Sau khi ghi bàn, anh chạy về phía ban huấn luyện đối thủ, khum hai tay đặt lên tai, giống như động tác của Cancelo. Sau trận, Messi cũng nói với tiền đạo Wout Weghorst: "Nhìn gì thế, thằng ngốc".

Hoàng An tổng hợp