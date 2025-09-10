Ronaldo xin khất áo với ngôi sao Liverpool

HungaryTiền vệ Dominik Szoboszlai của Hungary muốn đổi áo sau trận đấu Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2026, nhưng Cristiano Ronaldo hứa tặng vào một dịp khác.

Sau trận Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-2 trên sân Puskas, Budapest tối 9/9, đội trưởng Hungary, Szoboszlai đến phòng thay đồ Bồ Đào Nha để xin đổi áo với Ronaldo. Đề nghị này bất thành, vì Ronaldo đã tặng cho một người khác. Tuy nhiên, thủ quân đội khách hứa sẽ tặng áo cho Szoboszlai khi hai đội tuyển gặp nhau trong trận lượt về tại Bồ Đào Nha vào ngày 14/10.

Ronaldo (trái) và Szoboszlai thi đấu trong trận Bồ Đào Nha thắng Hungary ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Puskas, Budapest, Hungary tối 9/9/2025. Ảnh: Imago

Szoboszlai hâm mộ Ronaldo từ nhỏ. Năm 2009, hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Szoboszlai đóng vai trò cậu bé mascot trước trận Hungary - Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2010. Trận đó, Ronaldo đá chính, góp phần giúp đội nhà thắng 3-0.

Trước trận đấu hôm qua, Szoboszlai tỏ ra xúc động, nói rằng anh đã chạm trán nhiều cầu thủ nổi tiếng nhưng chưa bao giờ được đối đầu "thần tượng" Ronaldo.

Szoboszlai đang trên đường trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Anh từng giành bảy danh hiệu với Salzburg, hai với Leipzig, Cup Liên đoàn 2023-2024 và Ngoại hạng Anh 2024-2025 với Liverpool. Hôm 31/8, chính tiền vệ 24 tuổi sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp giúp Liverpool hạ Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Ngoài vai trò ngày càng nổi bật ở cấp CLB, Szoboszlai còn là đội trưởng Hungary. Anh ghi 16 bàn trong 57 trận cho đội tuyển và giành vé dự Euro 2024.

Szoboszlai (ảnh trên, áo đỏ) và Ronaldo trong cuộc gặp gỡ đầu tiên năm 2009.

Trong trận tối 9/9, Varga mở tỷ số và gỡ 2-2 cho Hungary, xen kẽ với hai bàn của Bernardo Silva và Ronaldo cho Bồ Đào Nha. Đến phút 86, Bồ Đào Nha mới giành chiến thắng 3-2 nhờ công Joao Cancelo

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu, với sáu điểm trọn vẹn sau hai trận. Armenia xếp thứ hai với ba điểm, trong khi Hungary và CH Ireland mới có một điểm.

Đội đứng đầu bảng sau sáu trận sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup, còn đội xếp thứ hai phải tham gia giai đoạn play-off tranh vé vớt.

Thanh Quý (theo A Bola)