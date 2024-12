Ronaldo: 'Vinicius xứng đáng giành Quả Bóng Vàng hơn Rodri'

Theo tiền đạo Cristiano Ronaldo, do cùng Real Madrid vô địch Champions League, Vinicius xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2024 hơn Rodri.

"Vinicius xứng đáng giành Quả Bóng Vàng", Ronaldo nói tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards ngày 27/12. "Giải thưởng đó được trao không công bằng. Tôi không ngần ngại nói điều này. Rodri cũng xứng đáng, nhưng danh hiệu năm nay nên thuộc về Vinicius vì cậu ấy vô địch Champions League và ghi bàn trong trận chung kết".

Ronaldo từng giành năm Quả Bóng Vàng, nhưng không được đề cử ở giải thưởng năm nay. Tiền đạo Bồ Đào Nha công kích tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải Quả Bóng Vàng, và ca ngợi Globe Soccer Awards. "Những Gala như Quả Bóng Vàng luôn làm điều như vậy", anh nói. "Đây là lý do tôi yêu thích Globe Soccer Awards vì sự trung thực".

Vinicius đoạt cú đúp danh hiệu tại Lễ trao giải Globe Soccer ngày 27/12.

Trong Gala Globe Soccer Awards tại Dubai tối 27/12, Ronaldo giành giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông, còn Vinicius đoạt danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất thế giới 2024, hay còn gọi là Quả Bóng Vàng Dubai, và Tiền đạo hay nhất năm.

"Những phát biểu của Ronaldo về Quả Bóng Vàng sao? Nếu anh ấy nói tôi là người giỏi nhất, thì tôi là người giỏi nhất", Vinicius đáp lời đàn anh khi lên nhận giải.

Mùa trước, Vinicius ghi 24 bàn và 11 kiến tạo qua 39 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Real giành Champions League, La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha và Siêu Cup châu Âu. Điểm trừ của tiền đạo 24 tuổi là việc anh cùng đồng đội ở tuyển Brazil bị loại từ tứ kết Copa America 2024.

Trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024, Vinicius về nhì khi kém Rodri với khoảng cách chỉ 3,6% số điểm. Tiền đạo 24 tuổi cảm thấy việc công khai chống phân biệt chủng tộc thời gian qua là nguyên nhân khiến anh trượt Quả Bóng Vàng 2024, và tuyên bố sẽ "phục thù".

Vinicius nhận giải The Best cho Cầu thủ nam hay nhất trong buổi lễ tại Doha. Ảnh: FIFA

Sau đó, Vinicius đoạt FIFA The Best 2024 với 48 điểm, vượt qua Rodri (43 điểm) và Jude Bellingham (37 điểm). Tiền đạo Brazil trở thành cầu thủ thứ năm nhận FIFA The Best, giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2016, sau Messi (2019, 2022, 2023), Ronaldo (2016, 2017), Robert Lewandowski (2021, 2022) và Luka Modric (2018).

Sau khi đoạt The Best, tiền đạo Brazil đăng bài móc mỉa Quả Bóng Vàng và khẳng định anh đang là cầu thủ hay nhất thế giới. "Hôm nay, tôi viết cho đứa trẻ đã chứng kiến rất nhiều thần tượng của mình được vinh danh", Vinicius viết trên Instagram. "Thời của cậu bé đó đã đến, hay đúng hơn là thời của tôi đã đến. Đã đến lúc có thể nói, rằng tôi là cầu thủ hay nhất thế giới và tôi đã chiến đấu hết mình vì điều đó".

Từ năm 2024, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đạt được thỏa thuận với Group Amaury, chủ sở hữu của các công ty truyền thông France Football và L'Équipe, để đồng tổ chức giải, nhằm nâng cao tầm vóc và phạm vi toàn cầu của các giải thưởng.

Trong buổi lễ trao The Best, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng móc mỉa quá trình bình chọn Quả Bóng Vàng, khi phát biểu ủng hộ Vinicius. "Nếu bạn muốn biết ai là người giỏi nhất thế giới, thì phải thông qua FIFA, vì mọi người đều bỏ phiếu, đó là minh bạch, khách quan và toàn diện", ông nói.

Vinicius (từ trái qua) chụp ảnh cùng chủ tịch Florentino Perez của Real, chủ tịch FIFA Gianni Infantino và HLV Carlo Ancelotti trong buổi lễ The Best 2024. Ảnh: FIFA

Nhiều đồng đội như Jude Bellingham hay Neymar đã lên tiếng ca ngợi Vinicius sau khi anh đoạt The Best 2024. Huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario thì xem Vinicius như biểu tượng của sự phản kháng và kiên cường. "Cầu thủ hay nhất thế giới là người da đen và người Brazil", Ronaldo đăng ảnh hậu bối cầm danh hiệu The Best lên Instagram và viết.

Hồng Duy