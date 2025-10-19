Ronaldo trượt phạt đền, ghi siêu phẩm cùng một trận đấu

Arab SaudiTiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo ném áo mừng tuyệt phẩm sút xa trong trận Al Nassr thắng Al Fateh 5-1 ở vòng 5 Saudi Pro League.

*Tiếp tục cập nhật

Phút 59, Al Nassr được hưởng phạt đền sau khi cầu thủ Al Fateh cản bóng bằng tay trong cấm địa đội khách. Ronaldo sút 11m về góc thấp bên phải, nhưng bị thủ môn Amin Al Bukhari đẩy ra. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, anh sút hỏng tình huống phạt đền ưa thích, sau pha bỏ lỡ ở trận Bồ Đào Nha thắng Ireland tại vòng loại World Cup.

Nhưng chỉ một phút sau, Ronaldo tỏa sáng với tuyệt phẩm sút xa vào lưới Al Fateh. Nhận bóng chếch bên trái, anh đảo chân, đẩy bóng một nhịp rồi sút căng từ góc chỉ khoảng 45 độ, đưa bóng về góc xa tầm cao vào lưới. Thủ môn Al Bukhari bay người hết tầm với, vẫn không thể cứu thua.

Ronaldo mừng bàn thắng trong trận Al Nassr gặp Al Fateh trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 18/10/2025. Ảnh: AlNassr

Hoàng An