Bồ Đào Nha thắng nhọc trong ngày Ronaldo đá hỏng phạt đền

Bồ Đào NhaCristiano Ronaldo bỏ lỡ một quả phạt đền và một lần dứt điểm dội cột, khi Bồ Đào Nha thắng Ireland 1-0 ở lượt ba bảng F vòng loại World Cup 2026.

Ronaldo, trong lần thứ 50 ra sân tại vòng loại World Cup, thi đấu kém duyên trên sân Jose Alvalade, Lisbon ngày 11/10. Tiền đạo 40 tuổi đá trọn 90 phút, chạm bóng 33 lần, chuyền chính xác 91%, nhưng mất bóng 5 lần, dứt điểm bảy lần với chỉ một cú trúng đích.

Chuyên trang Sofascore chấm anh 6,7 điểm - thấp nhất bên phía Bồ Đào Nha.

Ronaldo đá phạt đền bị Caoimhin Kelleher cản bằng chân, trong trận Bồ Đào Nha thắng Ireland 1-0 ở lượt ba bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu tại sân Jose Alvalade, Lisbon ngày 11/10/2025. Ảnh: Sportsfile

Phút 71, khi tỷ số đang là 0-0, Francisco Trincao dứt điểm bị Dara O'Shea cản bằng tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. Trên chấm 11m, Ronaldo sút vào giữa khung thành. Dù đã đổ người sang phải, thủ môn Caoimhin Kelleher vẫn kịp với chân phá bóng, cứu nguy cho Ireland.

Trước đó, phút 12, Ronaldo sút chân trái chéo góc từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột. Sang hiệp hai, anh tiếp tục vô duyên với những cú sút cận thành đi chệch cột.

Việc phung phí cơ hội khiến Ronaldo lỡ cơ hội độc chiếm kỷ lục ghi bàn trong lịch sử vòng loại các kỳ World Cup. Tiền đạo của Al Nassr hiện sở hữu 39 bàn, ngang bằng huyền thoại người Guatemala, Carlos Ruiz.

Ruben Neves mừng bàn ở phút bù giờ cho Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Ngoại trừ những cơ hội hỏng ăn của Ronaldo, Bồ Đào Nha hoàn toàn áp đảo trận này. Họ kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 30 lần với 6 cú trúng đích - so với 2 và 0 của Ireland. Phải đợi đến phút bù giờ hiệp hai, chủ nhà mới tìm được bàn thắng. Trincao tạt từ cánh phải để Ruben Neves băng cắt đánh đầu tung lưới Kelleher, giữ ba điểm ở lại Lisbon.

Bàn thắng này được Neves dành tặng cho bạn thân xấu số Diogo Jota, đồng thời giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới tấm vé dự World Cup 2026. Đội bóng ở bán đảo Iberia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Hungary (4 điểm), Armenia (3) và Ireland (1).

Ngày 14/10, Ronaldo và đồng đội tiếp tục đá trên sân nhà, gặp Hungary.

Tại bảng E, Tây Ban Nha cũng thắng nhọc Gruzia 2-0 trong ngày Ferran Torres đá hỏng phạt đền. Những người ghi bàn cho Tây Ban Nha là Mikel Oyarzabal và Yeremi Pino.

Ferran Torres đá hỏng phạt đền trong trận Tây Ban Nha thắng Gruzia 2-0 ở lượt ba bảng E vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu tại sân Martínez Valero, Elche, Tây Ban Nha ngày 11/10/2025. Ảnh: El Mundo

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E với 9 điểm, xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ (6 điểm), Gruzia (3) và Bulgaria (0). Ngày 14/10, nhà vô địch Euro 2024 sẽ gặp Bulgaria.

Hồng Duy