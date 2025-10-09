Ronaldo trở thành tỷ phú đầu tiên của bóng đá

Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, Cristiano Ronaldo sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.

Công bố ngày 8/10 của Bloomberg dựa trên phân tích chi tiết toàn bộ thu nhập, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, có tính đến thuế và biến động thị trường.

Theo đó, tổng tài sản của Ronaldo hiện tại vượt 1,3 tỷ USD, gần gấp đôi so với Lionel Messi - kình địch đang thi đấu cho Inter Miami tại giải MLS. Phần lớn tài sản của CR7 đến từ bản hợp đồng trị giá hơn 380 triệu USD với CLB Al Nassr. Hồi tháng 6, anh vừa ký hợp đồng mới trị giá gần 700 triệu USD với đội bóng của Arab Saudi, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm - tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 670.000 USD mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD.

Cristiano Ronaldo (trái) và Chủ tịch Al Nassr, Abdullah Al-Majed trong thông báo gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025. Ảnh: Al Nassr

Ngoài sân cỏ, Ronaldo cũng xây dựng một đế chế kinh doanh trải rộng từ truyền thông, khách sạn, thời trang, cho tới y tế thẩm mỹ. Hợp đồng trọn đời với Nike, trị giá gần 930 triệu USD, là nguồn thu lớn nhất của anh.

Siêu sao Bồ Đào Nha còn hợp tác với hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Tag Heuer, Armani, Samsung, Unilever, PokerStars và Louis Vuitton. Ở quê nhà Bồ Đào Nha, chủ nhân của năm Quả Bóng Vàng đang xây biệt thự trị giá 35 triệu USD tại vùng Quinta da Marinha - được cho là ngôi nhà đắt nhất nước này.

Miguel Marques, người hỗ trợ quản lý tài sản của Ronaldo thông qua công ty LMcapital Wealth Management tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ chối bình luận về giá trị tài sản của thân chủ.

Nếu tính toán của Bloomberg chính xác, Ronaldo giờ đây "chung mâm" với các VĐV tỷ phú như huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và cựu ngôi sao quần vợt Roger Federer. Trong đó, Federer chủ yếu kiếm được từ cổ phần trong thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On thông qua thỏa thuận tài trợ, còn Jordan tích lũy phần lớn tài sản từ các hợp đồng quảng cáo lâu dài với Nike và sở hữu cổ phần trong đội bóng rổ NBA Charlotte Hornets đến năm 2023.

Thu nhập khổng lồ giúp CR7 có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới thể thao. Tiền đạo của Al Nassr mới mua máy bay riêng Bombardier Global Express 6500 trị giá 77 triệu USD, có phòng ngủ, khu tiếp khách và buồng tắm sang trọng.

Bộ sưu tập siêu xe của anh được cho vào khoảng 23 triệu USD, trong đó có chiếc Bugatti Centodieci hiếm có, giá 10,8 triệu USD. Ronaldo còn nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ và trang sức xa xỉ, như chiếc Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon trị giá 1,4 triệu USD.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo ghi 946 bàn, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (104) và tuyển Bồ Đào Nha (141). Anh khẳng định vẫn còn đam mê và đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn.

Về kế hoạch sau khi giải nghệ, Ronaldo từng úp mở rằng anh có thể sẽ mua một CLB bóng đá. "Nếu tôi có thể sở hữu một CLB, tại sao tôi lại phải làm HLV, giám đốc thể thao hay giám đốc điều hành?", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Bồ Đào Nha Canal 11 đầu năm nay. "Đó là ước mơ của tôi, và tôi chắc chắn sẽ đạt được. Thậm chí, tôi còn muốn nói thêm: 'Tôi hy vọng không chỉ sở hữu một mà là nhiều CLB".

Bên cạnh đó, cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid từng xem xét mua cổ phần trong CLB City of Padel ở Lisbon, khi padel cũng là một môn thể thao mà anh yêu thích.

Hà Phương - Hồng Duy tổng hợp