Ronaldo: 'Tôi từng bị hành hung trên sân vì hứa lập hat-trick'

Huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo Nazario một lần bị đối thủ liên tục đánh nguội trên sân vì tuyên bố sẽ ghi ba bàn thời còn là cầu thủ tuổi teen ở quê nhà.

Chuyện xảy ra khi Ronaldo mới 16 tuổi và khoác áo Cruzeiro ở Brazil. Khi đó, ông đã có biệt danh "Người ngoài hành tinh" nhờ khả năng ghi bàn và ảnh hưởng vượt trội so với độ tuổi.

Ronaldo trong buổi công chiếu phim tài liệu The Phenomenon về ông tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 14/10/2022. Ảnh: Reuters

Trước một trận đấu tại giải quốc nội Brazil, Ronaldo trả lời phỏng vấn, tuyên bố sẽ ghi ba bàn trong trận đấu sắp tới. "Tôi còn rất trẻ, rất tự tin. Tôi nói trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Tư rằng tôi sẽ ghi ba bàn ở trận đấu Chủ nhật", Ronaldo kể lại trên Mundo Deportivo hôm 29/12.

Theo lời cựu tiền đạo Brazil, ông không nhớ nhiều về những phản ứng sau phát biểu đó cho đến khi bước vào trận. Ngay từ những phút đầu tiên trên sân, mọi thứ nhanh chóng trở nên căng thẳng. "Phút thứ hai, khi tôi đang nhìn về phía khác, có ai đó từ phía sau lao tới và đấm tôi", ông nói. "Cú đánh khiến tôi ngã xuống sân mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra".

Cựu tiền đạo 49 tuổi cho biết ông đứng dậy trong tình trạng chảy máu mồm và cố gắng hỏi chuyện gì đang diễn ra. "Anh ta nói với tôi: 'Mày sẽ không bao giờ ghi được ba bàn ở đây trong cả cuộc đời này'", Ronaldo kể.

Sự việc không dừng lại ở đó. Khoảng 10 phút sau, khi trọng tài vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, đối thủ tiếp tục tiếp cận ông. "Anh ta quay lại và lại đấm tôi một lần nữa, gần như làm rụng thêm một chiếc răng", Ronaldo nói. "Đến cuối hiệp một, tôi tiếp tục bị đánh lần thứ ba. Còn năm phút nữa là hết hiệp một, anh ta lại đấm tôi mà tôi thậm chí không nhìn thấy. Ba cú đấm, tất cả đều từ phía sau".

Ronaldo nói rằng khi đó, khoảng năm 1993, các trận đấu không có nhiều máy quay và không có góc hình nào ghi lại rõ ràng sự việc. "Từ bên ngoài gần như không thể nhìn thấy cảnh tôi bị hành hung. Nhưng miệng tôi thì bầm dập, bị rách nhiều chỗ", ông nói thêm.

Hết hiệp một, Ronaldo rời sân trong trạng thái suy sụp, không ngừng khóc. Khi đó ông mới 16 tuổi, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Trong lúc giải lao, ông được các đồng đội và ban huấn luyện trấn an để tiếp tục thi đấu trong hiệp hai.

Bước sang hiệp hai, Ronaldo trở lại sân với tâm lý khác. "Tôi không còn nhìn vào trái bóng nữa. Tôi chỉ nhìn xem anh ta đang ở đâu", Ronaldo nói về đối thủ đã hành hung ông.

Trận đấu sau đó khép lại với chiến thắng 3-0 cho Cruzeiro. Và Ronaldo ghi cả ba bàn.

Ronaldo sinh ngày 18/9/1976, ghi tới 44 bàn trong 47 trận cho Cruzeiro ở các giải hàng đầu Brazil, khi ở tuổi 16, 17. Ông tiếp tục ghi tới 54 bàn trong 57 trận cho PSV Eindhoven, ở hai mùa giải đầu tiên tại châu Âu, sau đó là 47 bàn trong 49 trận khoác áo Barca. Ronaldo còn khoác áo Inter, Real Madrid, Milan, trước khi giải nghệ ở quê nhà Corinthians.

Dù sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều ca chấn thương đầu gối, Ronaldo vẫn giành hai Quả Bóng Vàng năm 1997, 2002, và hai lần vô địch World Cup năm 1994 và 2002.

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)