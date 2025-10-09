Ronaldo thành tỷ phú đầu tiên của bóng đá thế giới

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử trở thành tỷ phú USD, với khối tài sản vượt 1,3 tỷ USD - phần lớn đến từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.

Ngày 8/10, Ronaldo được Bloomberg công bố là cầu thủ bóng đá đầu tiên cán mốc tỷ phú USD, sau khi cơ quan này phân tích chi tiết toàn bộ thu nhập, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo trong sự nghiệp của anh, có tính đến thuế và biến động thị trường.

Theo công ty tài chính Mỹ, tổng tài sản của Ronaldo hiện vào khoảng 1,3 tỷ USD, vượt xa Lionel Messi - kình địch đang thi đấu cho Inter Miami tại giải MLS. Phần lớn tài sản của siêu sao Bồ Đào Nha đến từ bản hợp đồng trị giá hơn 380 triệu USD với Al Nassr, bên cạnh hàng loạt hợp đồng quảng cáo, đầu tư và tài sản cá nhân ở quê nhà.

Cristiano Ronaldo (trái) và Chủ tịch Al Nassr, Abdullah Al-Majed trong thông báo gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025. Ảnh: Al Nassr

Ronaldo vừa ký hợp đồng mới trị giá gần 700 triệu USD với Al Nassr, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm - tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 670.000 USD mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD.

Ngoài sân cỏ, Ronaldo xây dựng một đế chế kinh doanh trải rộng từ truyền thông, khách sạn, thời trang, cho tới y tế thẩm mỹ. Hợp đồng trọn đời với Nike, trị giá gần 930 triệu USD, là nguồn thu lớn nhất của Ronaldo.

Siêu sao Bồ Đào Nha còn hợp tác với hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Tag Heuer, Armani, Samsung, Unilever, PokerStars và Louis Vuitton. Ở quê nhà Bồ Đào Nha, chủ nhân của năm Quả Bóng Vàng đang xây biệt thự trị giá 35 triệu USD tại vùng Quinta da Marinha - được cho là ngôi nhà đắt nhất nước này.

Thu nhập khổng lồ từ nhiều nguồn giúp CR7 có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới thể thao. Tiền đạo của Al Nassr mới mua máy bay riêng Bombardier Global Express 6500 trị giá 77 triệu USD, có phòng ngủ, khu tiếp khách và buồng tắm sang trọng.

Bộ sưu tập siêu xe của anh trị giá khoảng 23 triệu USD, trong đó có chiếc Bugatti Centodieci hiếm có, giá 10,8 triệu USD. Ronaldo còn nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ và trang sức xa xỉ, như chiếc Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon trị giá 1,4 triệu USD.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo ghi 946 bàn, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (104) và tuyển Bồ Đào Nha (141). Tiền đạo 40 tuổi khẳng định vẫn còn đam mê và đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn, bất chấp những lời khuyên dừng lại từ người thân.

Hồng Duy tổng hợp