Ronaldo tái xuất tuyển Bồ Đào Nha ngay trận tới

Cristiano Ronaldo sẽ trở lại tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 3/2026, ngay sau khi hết án cấm thi đấu ở cấp ĐTQG.

LĐBĐ Mexico vừa xác nhận đội tuyển nước này có thể đối đầu Ronaldo và đồng đội trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào ngày 28/3. Trận này diễn ra vào thời điểm CR7 vừa hết án cấm thi đấu.

Ronaldo bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do đánh cùi chỏ vào đối thủ trong trận vòng loại World Cup hôm 13/11, nơi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2. Sau đó, FIFA gây tranh cãi khi chỉ cấm anh thi đấu một trận bắt buộc và hai trận treo trong một năm thử thách. Nếu bị cấm hai trận bắt buộc như một số trường hợp bị phạt thẻ đỏ trực tiếp khác, tiền đạo này sẽ phải nghỉ trận ra quân vòng chung kết World Cup.

Ronaldo đã thi hành xong trận bắt buộc khi Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1 hôm 16/11.

Cristiano Ronaldo trao băng đội trưởng cho Bernardo Silva sau khi bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong trận CH Ireland 2-0 Bồ Đào Nha hôm 13/11. Ảnh: Reuters

Ba ngày sau trận đấu với Mexico, Bồ Đào Nha sẽ giao hữu với Mỹ - một đội chủ nhà World Cup khác. Trước khi vòng chung kết diễn ra, Ronaldo và đồng đội có thể chơi thêm một hoặc hai trận giao hữu nữa, để HLV Roberto Martinez rà soát lại đội hình.

Vòng chung kết World Cup diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 năm sau tại ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Ngày 5/12 tới, FIFA sẽ tổ chức bốc thăm tại Washington, Mỹ, chia 48 đội tham dự vào 12 bảng. Theo thể thức thi đấu, hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Từ vòng 1/16, các đội sẽ loại nhau trực tiếp.

9 đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp FIFA, gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức, cùng ba đội chủ nhà vào nhóm hạt giống số một. Họ sẽ tránh được việc phải gặp đối thủ mạnh ở vòng bảng.

Nhóm hạt giống số hai gồm Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Australia.

Nhóm hạt giống số ba gồm Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi và Nam Phi.

Nhóm hạt giống số bốn gồm Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và sáu đội giành vé vớt. Các trận tranh vé vớt sẽ diễn ra vào tháng 3.

Thanh Quý (theo ESPN)