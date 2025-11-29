Ronaldo sắp mở CLB thượng lưu

Tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo chuẩn bị khai trương một CLB thành viên riêng tư với phí hội viên hơn 17.000 USD và cấm dùng điện thoại.

Theo báo Tây Ban Nha Libertad Digital, doanh nhân Inigo Onieva và Mabel Hospitality - công ty do Ronaldo và doanh nhân Manuel Campos Guallar cùng thành lập - đã chính thức ra mắt một CLB thành viên riêng tư mang tên Vega Private Members Club.

Private Club là một mô hình chỉ dành riêng cho các hội viên đăng ký. Ở đó, các hội viên này được tận hưởng phong cách sống của giới thượng lưu, kết nối cùng những người có tầm ảnh hưởng từ nhiều lĩnh vực. Mô hình này được cho là có xuất xứ tại London, Anh vào thế kỷ 18, và sau này lan rộng toàn cầu, trở thành "phòng họp không chính thức" của giới thượng lưu.

Dự án của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha được miêu tả sẽ "tái định nghĩa" phương thức giao lưu và làm việc tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, dự kiến khai trương trước cuối năm tại số 88 phố Lagasca, nằm ngay trung tâm khu Golden Mile.

Bên ngoài CLB thượng lưu của Ronaldo.

Rộng 1.000 mét vuông, CLB thượng lưu này sẽ áp dụng quy định cấm sử dụng điện thoại di động và chụp ảnh. Vào ban ngày, nơi đây phục vụ cho các cuộc họp, văn phòng riêng, không gian làm việc chung (co-working) và studio làm podcast. Khi đêm xuống, nó sẽ chuyển mình thành điểm hẹn xã hội với những bữa tiệc tối độc quyền và quầy bar chuyên biệt.

Cũng theo miêu tả từ Libertad Digital, CLB thành viên riêng tư của siêu sao 40 tuổi sẽ bao gồm ba không gian phục vụ các khung giờ khác nhau trong ngày: Casa Vega (bistro đương đại), Nhà hàng Vega và Toto (nhà hàng Italy), và một không gian riêng dành cho các trải nghiệm thưởng thức rượu vang và rượu cava riêng biệt.

Tuy nhiên, mức giá để trở thành hội viên không hề rẻ. Thẻ hội viên danh giá nhất, tức thẻ sáng lập (Founders' membership), chỉ có thể sở hữu thông qua lời mời và yêu cầu thanh toán một lần khoảng 17.350 USD. Đặc quyền đi kèm bao gồm tư cách hội viên trọn đời, ưu tiên đặt chỗ và các trải nghiệm được thiết kế riêng. Các gói rẻ hơn có mức phí từ 2.770 USD mỗi năm cộng với phí gia nhập ban đầu là 2.300 USD.

Trong cuộc phỏng vấn với MC người Anh Piers Morgan đầu tháng 11 vừa qua, Ronaldo tiết lộ rằng việc giải nghệ trong tương lai sẽ cho anh thời gian để theo đuổi những mối quan tâm khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

"Tôi muốn có thời gian cho những sở thích riêng, như xem UFC, các trận đấu võ thuật", ngôi sao đang khoác áo Al-Nassr ở Arab Saudi nói khi ấy. "Tôi khá thích chơi padel. Ngoài ra, tôi muốn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực khác của công ty mình, vì tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm một YouTuber chuyên nghiệp. Tôi luôn muốn học hỏi, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống, sẵn sàng cho chương mới sắp đến của đời mình, với một số quyết định quan trọng phải đưa ra".

Hệ sinh thái kinh doanh hiện tại của Ronaldo bao gồm thương hiệu thời trang CR7 Clothing, dòng nước hoa riêng, chuỗi phòng tập CR7 Fitness, kênh YouTube cá nhân và nhiều lĩnh vực khác như bất động sản.

Ngày 27/11, với niềm đam mê dành cho UFC, siêu sao vẫn còn hợp đồng với Al-Nassr đến hết mùa 2026-2027 đã quyết định đầu tư vào một công ty MMA hàng đầu của Tây Ban Nha là Wow FC.

Kênh truyền hình Bồ Đào Nha SIC Niticias cho biết Ronaldo đã đặt làm những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn từ thương hiệu cao cấp Jacob & Co, để tặng toàn bộ đồng đội ở tuyển quốc gia, mừng danh hiệu vô địch UEFA Nations League hồi tháng 6/2025. Những chiếc đồng hồ được chính Ronaldo nhờ người bạn là nghệ nhân chế tác Jacob Arabo thiết kế riêng, mặt đồng hồ lộ bộ máy bên trong, họa tiết tùy chỉnh và quốc huy Bồ Đào Nha. Mỗi chiếc khắc tên cùng số áo của cầu thủ được nhận. Phiên bản chỉ giới hạn 35 chiếc. Riêng chiếc dành cho Diogo Jota, cầu thủ qua đời tháng 7/2025 trong một tai nạn giao thông, đã được Ronaldo gửi tới gia đình cố cầu thủ. Giá trị từng chiếc không được công bố, nhưng với vật liệu cao cấp và số lượng giới hạn, SIC Niticias ước đoán có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Hà Phương tổng hợp