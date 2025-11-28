Ronaldo đặt chân vào thế giới võ thuật MMA

Tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo trở thành cổ đông mới của công ty MMA hàng đầu Tây Ban Nha.

Ngày 27/11, Ronaldo thông báo đầu tư vào Wow FC, nhà tổ chức MMA hàng đầu tại Tây Ban Nha. Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi tự hào tham gia dự án này để nâng cao MMA và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. MMA đại diện cho những giá trị mà tôi thực sự tin tưởng: kỷ luật, tôn trọng, kiên cường và không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. Wow FC đang xây dựng một điều gì đó độc đáo và mạnh mẽ".

Ronaldo (trái) trở thành đồng cổ đông với võ sĩ Ilia Topuria. Ảnh: SA

Năm 2025, Wow FC bán vé vượt 5.000 mỗi buổi diễn, tăng hơn 400% so với cùng kỳ. Hệ thống phân phối quốc tế cũng đưa các sự kiện của công ty tới khoảng 170 quốc gia.

Wow FC kỳ vọng sự có mặt của Ronaldo sẽ thúc đẩy công ty nói riêng và MMA nói chung phát triển hơn nữa, củng cố sứ mệnh đưa môn thể thao này trở nên chính thống tại châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và nhiều nơi khác.

"Đây là một khoảnh khắc lịch sử", CEO của Wow FC, Arturo Guille nói. "CR7 không chỉ là một siêu sao toàn cầu, mà còn là biểu tượng của tham vọng, sự kiên cường và xuất sắc. Niềm tin của anh ấy vào sứ mệnh của chúng tôi khẳng định tất cả những gì chúng tôi đang xây dựng và nâng tầm tương lai mà chúng tôi đang định hình".

Ilia Topuria, nhà vô địch hạng nhẹ giải UFC, cũng là cổ đông của Wow FC. Anh viết về sự tham gia của Ronaldo: "Việc Cristiano Ronaldo gia nhập Wow FC là một khoảnh khắc trọng đại đối với môn thể thao này. Anh ấy đại diện cho những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp, sự chăm chỉ và xuất sắc. Cùng nhau, chúng tôi sẽ đưa MMA lên một tầm cao mới, đồng thời truyền cảm hứng cho các võ sĩ và CĐV".

MMA, hay còn gọi là võ thuật tổng hợp, là môn thể thao chiến đấu kết hợp kỹ thuật hiệu quả nhất của nhiều môn võ khác nhau trên thế giới như quyền anh, vật, nhu thuật Brazil, Muay Thái, Judo, Karate, Taekwondo... Các võ sĩ MMA không chỉ giỏi một môn võ mà còn là một VĐV toàn diện. MMA trở nên phổ biến toàn cầu nhờ sự phát triển của các giải đấu lớn, nổi tiếng nhất là UFC.

Ronaldo là một trong những cầu thủ bóng đá hay nhất lịch sử. Siêu sao 40 tuổi từng giành Euro 2016, hai Nations League, năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A và kỷ lục ghi 954 bàn.

Thanh Quý (theo Marca)